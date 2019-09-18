Дебетовые карты с Cash Back в Новикомбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 6%
|0 - 3 000
|до 5%
|нет
|
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|750
|до 5%
|нет
|
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|нет
|3 000
|до 5%
|нет
|
|
Visa Infinite
|нет
|15 000
|до 5%
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|8 500
|до 5%
|нет
|
|нет
|750
|до 5%
|нет
|
|нет
|2 000
|до 5%
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Новикомбанке предназначена для хранения собственных средств о совершения оплат. Благодаря участию в системах международных платежей Visa или MasterCard вы сможете осуществлять транзакции или получать наличные в банкоматах любой страны мира.
Современные технологии
Для удобства пользователей платежный инструмент поддерживает современные технологии:
Все данные будут защищены благодаря сложной системе идентификации пользователей. Предусмотрены защита электронным чипом и 3D Secure, гарантирующие сохранность денег. Это делает платежный инструмент надежным, безопасным и удобным.
Владельцы пластика могут на более выгодных условиях воспользоваться прочими банковскими сервисами — кредитной и депозитной программой, а также перевести заработную плату на карточный счет.
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