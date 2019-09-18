Дебетовые карты с Cash Back в Новикомбанке

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Новикомбанке предназначена для хранения собственных средств о совершения оплат. Благодаря участию в системах международных платежей Visa или MasterCard вы сможете осуществлять транзакции или получать наличные в банкоматах любой страны мира.

Современные технологии

Для удобства пользователей платежный инструмент поддерживает современные технологии:

бесконтактные платежи payWave и PayPass — для совершения операций без введения ПИН-кода;

СМС-информирование, мобильный и интернет-банкинг — для совершения безналичных транзакций и контроля за состоянием баланса;

поддержка Google Pay и Apple Pay — для совершения расчетных операций в мобильных приложениях.

Все данные будут защищены благодаря сложной системе идентификации пользователей. Предусмотрены защита электронным чипом и 3D Secure, гарантирующие сохранность денег. Это делает платежный инструмент надежным, безопасным и удобным.

Владельцы пластика могут на более выгодных условиях воспользоваться прочими банковскими сервисами — кредитной и депозитной программой, а также перевести заработную плату на карточный счет.

Информация о банковских продуктах в Banki.ru

В нашем онлайн-сервисе собраны наиболее полные сведения обо всех предложениях, доступных на российском рынке финансовых услуг. По каждому варианту вы сможете узнать подробные условия:

ставки по кешбэку пор категориям расходов;

стоимость выпуска и годового обслуживания;

размер комиссии за обналичивание;

требования к получателям (как правило, оформление происходит по паспорту и доступно всем гражданам РФ, достигшим возраста 18 лет);

процент, начисляемый на остаток (если предусмотрен).

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