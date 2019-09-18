Дебетовые карты с Cash Back в Новикомбанке

Банк: Новикомбанк
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 3 000 до 5% нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 750 до 5% нет
нет 3 000 до 5% нет
нет 15 000 до 5% нет
нет 8 500 до 5% нет
Мир Классическая
нет 750 до 5% нет
Мир Премиальная
нет 2 000 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Новикомбанке в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Новикомбанке предназначена для хранения собственных средств о совершения оплат. Благодаря участию в системах международных платежей Visa или MasterCard вы сможете осуществлять транзакции или получать наличные в банкоматах любой страны мира.

Современные технологии

Для удобства пользователей платежный инструмент поддерживает современные технологии:

  • бесконтактные платежи payWave и PayPass — для совершения операций без введения ПИН-кода;
  • СМС-информирование, мобильный и интернет-банкинг — для совершения безналичных транзакций и контроля за состоянием баланса;
  • поддержка Google Pay и Apple Pay — для совершения расчетных операций в мобильных приложениях.

    • Все данные будут защищены благодаря сложной системе идентификации пользователей. Предусмотрены защита электронным чипом и 3D Secure, гарантирующие сохранность денег. Это делает платежный инструмент надежным, безопасным и удобным.

    Владельцы пластика могут на более выгодных условиях воспользоваться прочими банковскими сервисами — кредитной и депозитной программой, а также перевести заработную плату на карточный счет.

    Информация о банковских продуктах в Banki.ru

    В нашем онлайн-сервисе собраны наиболее полные сведения обо всех предложениях, доступных на российском рынке финансовых услуг. По каждому варианту вы сможете узнать подробные условия:

  • ставки по кешбэку пор категориям расходов;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • размер комиссии за обналичивание;
  • требования к получателям (как правило, оформление происходит по паспорту и доступно всем гражданам РФ, достигшим возраста 18 лет);
  • процент, начисляемый на остаток (если предусмотрен).

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