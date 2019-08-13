Дебетовые карты с Cash Back в Росбанке

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Росбанке подходит для хранения собственных средств. Вы сможете перевести на нее зарплату и прочие регулярные доходы. Платежный инструмент участвует в международной системе Visa или MasterCard — это открывает владельцу доступ к карточному счету в любой точке мира.

Возможности, достоинства и преимущества

Пользователи могут быстро осуществлять все виды оплат — наличные, сняв предварительно деньги в банкомате, безналичные и в интернете. Платежное средство совместимо с современными сервисами:

payWave и PayPass — позволяет осуществлять оплаты без ввода ПИН-кода;

Google Pay и Apple Pay — для онлайн-расчетов в мобильных приложениях;

Мобильный и интернет-банкинг — для совершения денежных переваров, контроля баланса, просмотра истории транзакций.

Оформив пластик, вы сможете возвращать часть потраченных средств. Кешбэк-сервис позволяет экономить до 40 % с каждой оплаты. Деньги будут возвращаться в виде бонусов на специальный счет.

На рынке есть предложения, по которым начисляется процент на остаток. Это делает хранение средств на карточном счете максимально выгодным.

Ваши персональные данные и деньги будут надежно защищены. Для этого предусмотрена сложная идентификация пользователя, встроенный электронный чип и поддержка технологии 3D Secure.

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