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Дебетовые карты с Cash Back в Росбанке

Банк: Росбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 0 - 2 987 до 10%
  • для путешествий
8 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Росбанке в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Росбанке подходит для хранения собственных средств. Вы сможете перевести на нее зарплату и прочие регулярные доходы. Платежный инструмент участвует в международной системе Visa или MasterCard — это открывает владельцу доступ к карточному счету в любой точке мира.

Возможности, достоинства и преимущества

Пользователи могут быстро осуществлять все виды оплат — наличные, сняв предварительно деньги в банкомате, безналичные и в интернете. Платежное средство совместимо с современными сервисами:

  • payWave и PayPass — позволяет осуществлять оплаты без ввода ПИН-кода;
  • Google Pay и Apple Pay — для онлайн-расчетов в мобильных приложениях;
  • Мобильный и интернет-банкинг — для совершения денежных переваров, контроля баланса, просмотра истории транзакций.

    • Оформив пластик, вы сможете возвращать часть потраченных средств. Кешбэк-сервис позволяет экономить до 40 % с каждой оплаты. Деньги будут возвращаться в виде бонусов на специальный счет.

    На рынке есть предложения, по которым начисляется процент на остаток. Это делает хранение средств на карточном счете максимально выгодным.

    Ваши персональные данные и деньги будут надежно защищены. Для этого предусмотрена сложная идентификация пользователя, встроенный электронный чип и поддержка технологии 3D Secure.

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