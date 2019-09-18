Дебетовые карты с Cash Back в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 11 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет
Mastercard Standard
Мир Классическая
UnionPay Classic
 нет 0 - 600 до 5%
  • благотворительность
Mastercard Unembossed Instant Issue
UnionPay Instant Issue
 нет 300 до 5%
  • благотворительность
Мир
до 6% 0 5% нет
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
нет 0 до 25% нет
Мир-JCB
нет 0 - 400 25%
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
Мир-JCB
нет 300 25%
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Instant Issue
Visa Classic
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 708 25%
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Mastercard Platinum
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 4 788 25%
  • для путешествий
  • другое
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 2 388 25%
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с Cash Back в Россельхозбанке в городах:

Подробнее

Чтобы получить дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Россельхозбанке, вам достаточно оставить онлайн-заявку. Это можно сделать, воспользовавшись специальной опцией на портале Banki.ru. мы публикуем подробную информацию о каждом платежном инструменте, доступном гражданам РФ.

Достоинства и преимущества

  • Возврат части потраченных средств благодаря выгодной кешбэк-программе;
  • Начисление процентов на остаток, увеличивающие ваши доходы;
  • Моментальные оплаты без ввода ПИН-кода благодаря поддержке технологии payWave и PayPass;
  • Надежная защита данных с применением технологии 3D Secure и электронного чипа;
  • Удобное и быстрое совершение оплат в интернете благодаря интеграции с Google Pay и Apple Pay.

    • Контроль состояния счета

    в Россельхозбанке внедрены сервисы, которые позволят вам контролировать баланс и просматривать историю транзакций в режиме 24/7. Это мобильный и интернет-банкинг. Получайте доступ с любого компьютера или мобильного устройства, и вы сможете:

  • осуществлять денежные переводы;
  • оплачивать коммунальные платежи и прочие счета;
  • проверять сумму остатка;
  • просматривать историю всех операций;
  • получать консультации специалистов в режиме онлайн.

    • Поиск лучшего варианта в Banki.ru

    На рынке финансовых услуг представлено огромное количество предложений. Информация о каждом из них систематизирована на портале. Наши пользователи тратят на поиск подходящего банковского продукта всего несколько минут.

    Главные преимущества нашего онлайн-сервиса:

  • наиболее подробные данные по каждой позиции, включая ставки, стоимость выпуска и годового обслуживания, требования к получателям, перечень документов;
  • независимая экспертиза каждого платежного инструмента, выполненная специалистами;
  • удобный и интуитивно понятный интерфейс;
  • регулярная проверка и обновление сведений, что гарантирует их достоверность и актуальность;
  • бесплатное предоставление информации всем пользователям.

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