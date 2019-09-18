Дебетовые карты с Cash Back в Россельхозбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 6%
|0
|5%
|нет
|
Mastercard Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 600
|до 5%
|
|
Mastercard Unembossed Instant Issue
UnionPay Instant Issue
|нет
|300
|до 5%
|
|до 6%
|0
|5%
|нет
|
|нет
|0
|до 25%
|нет
|
|нет
|0 - 400
|25%
|
|
|нет
|300
|25%
|
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Visa Instant Issue
Visa Classic
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
JCB Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 708
|25%
|
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Mastercard Platinum
JCB Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 4 788
|25%
|
|
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Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
JCB Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 2 388
|25%
|
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Чтобы получить дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Россельхозбанке, вам достаточно оставить онлайн-заявку. Это можно сделать, воспользовавшись специальной опцией на портале Banki.ru. мы публикуем подробную информацию о каждом платежном инструменте, доступном гражданам РФ.
Достоинства и преимущества
Контроль состояния счета
в Россельхозбанке внедрены сервисы, которые позволят вам контролировать баланс и просматривать историю транзакций в режиме 24/7. Это мобильный и интернет-банкинг. Получайте доступ с любого компьютера или мобильного устройства, и вы сможете:
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