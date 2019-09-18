Дебетовые карты с Cash Back в Россельхозбанке

Чтобы получить дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Россельхозбанке, вам достаточно оставить онлайн-заявку. Это можно сделать, воспользовавшись специальной опцией на портале Banki.ru. мы публикуем подробную информацию о каждом платежном инструменте, доступном гражданам РФ.

Достоинства и преимущества

Возврат части потраченных средств благодаря выгодной кешбэк-программе;

Начисление процентов на остаток, увеличивающие ваши доходы;

Моментальные оплаты без ввода ПИН-кода благодаря поддержке технологии payWave и PayPass;

Надежная защита данных с применением технологии 3D Secure и электронного чипа;

Удобное и быстрое совершение оплат в интернете благодаря интеграции с Google Pay и Apple Pay.

Контроль состояния счета

в Россельхозбанке внедрены сервисы, которые позволят вам контролировать баланс и просматривать историю транзакций в режиме 24/7. Это мобильный и интернет-банкинг. Получайте доступ с любого компьютера или мобильного устройства, и вы сможете:

осуществлять денежные переводы;

оплачивать коммунальные платежи и прочие счета;

проверять сумму остатка;

просматривать историю всех операций;

получать консультации специалистов в режиме онлайн.

Поиск лучшего варианта в Banki.ru

На рынке финансовых услуг представлено огромное количество предложений. Информация о каждом из них систематизирована на портале. Наши пользователи тратят на поиск подходящего банковского продукта всего несколько минут.

Главные преимущества нашего онлайн-сервиса:

наиболее подробные данные по каждой позиции, включая ставки, стоимость выпуска и годового обслуживания, требования к получателям, перечень документов;

независимая экспертиза каждого платежного инструмента, выполненная специалистами;

удобный и интуитивно понятный интерфейс;

регулярная проверка и обновление сведений, что гарантирует их достоверность и актуальность;

бесплатное предоставление информации всем пользователям.