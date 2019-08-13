Дебетовые карты с Cash Back в Связь-Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
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6 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
На сегодняшний день оформление дебетовой карты с функцией кешбэка до 40 % в Связь-Банке не занимает много времени. Достаточно оставить онлайн-заявку. Клиентам не нужно выполнять много сложных требований, предоставлять большое количество документов. Достаточно достичь возраста 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ.
Преимущества кешбэк-сервиса
Кешбэк — это опция, которая сделает ваши покупки выгоднее. Возвращайте до 40 % потраченных денег. По каждому представленному в нашей базе предложения установлены категории затрат, например «Супермаркеты», «Заправка авто», «Авиа- и ж/д-билеты». По ним установлены различные процентные ставки.
Каждый раз после совершения оплаты товаров или услуг из категории, на которую распространяется кешбэк, на специальный счет будут начисляться бонусы. Затем ими можно будет расплачиваться за новые товары или услуги. Чтобы получать максимальную выгоду, выбирайте платежный инструмент с учетом ваших расходов и совершайте безналичные транзакции.
Поддержка современных технологий
Представленные банковские продукты интегрированы с современными сервисами для осуществления моментальных, удобных и безопасных платежей:
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