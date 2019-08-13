Дебетовые карты с Cash Back в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
82 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке Тинькофф Банк — современное средство для совершения наличных и безналичных транзакций в любой точке мира. Она подключена к международной системе Visa или MasterCard, поэтому у вас не возникнет сложностей со снятием наличных или оплаты покупок за границей. Вы сможете хранить деньги на карточном счете, а также перевести на нее свою заработную плату и прочие денежные поступления.
Выгодное хранение средств
Кешбэк позволяет возвращать до 40 % потраченных денег на специальный бонусный счет. После того как там накопится достаточная сумма, вы сможете расплатиться ею за покупки. Чтобы получить максимальную выгоду, вам достаточно выбрать предложение банка с учетом ваших расходов. Если вы много путешествуете, оформляйте пластик с максимальным кешбэк в категории «Авиа- и ж/д-билеты», а если часто посещаете кинотеатры, бары, рестораны — «Развлечения».
Пользователи могут хранить средства и регулярно получать процент на остаток как в случае с оформлением депозита. Это позволяет увеличить сумму доходов. Такие предложения представлены сегодня на нашем портале Banki.ru.
Удобные и безопасные сервисы для оплат
Представленные платежные инструменты поддерживают современные технологии, делающие осуществление денежных операций быстрым, безопасным и комфортным:
Находите лучший банковский продукт и подавайте онлайн-запрос на получение пластика через Banki.ru. На портале есть специальная опция «Оформить заявку».