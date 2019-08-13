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Дебетовые карты с Cash Back в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
82 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в банке Тинькофф Банк в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке Тинькофф Банк — современное средство для совершения наличных и безналичных транзакций в любой точке мира. Она подключена к международной системе Visa или MasterCard, поэтому у вас не возникнет сложностей со снятием наличных или оплаты покупок за границей. Вы сможете хранить деньги на карточном счете, а также перевести на нее свою заработную плату и прочие денежные поступления.

Выгодное хранение средств

Кешбэк позволяет возвращать до 40 % потраченных денег на специальный бонусный счет. После того как там накопится достаточная сумма, вы сможете расплатиться ею за покупки. Чтобы получить максимальную выгоду, вам достаточно выбрать предложение банка с учетом ваших расходов. Если вы много путешествуете, оформляйте пластик с максимальным кешбэк в категории «Авиа- и ж/д-билеты», а если часто посещаете кинотеатры, бары, рестораны — «Развлечения».

Пользователи могут хранить средства и регулярно получать процент на остаток как в случае с оформлением депозита. Это позволяет увеличить сумму доходов. Такие предложения представлены сегодня на нашем портале Banki.ru.

Удобные и безопасные сервисы для оплат

Представленные платежные инструменты поддерживают современные технологии, делающие осуществление денежных операций быстрым, безопасным и комфортным:

  • payWave и PayPass — для совершения операций без ввода ПИН-кода;
  • Google Pay и Apple Pay — для расчетов через мобильные приложения;
  • 3D Secure — для защиты данных и предотвращения к ним доступа мошенников;
  • мобильный и интернет-банкинг — для контроля состояния счета, просмотра истории транзакций, поиска ближайшего отделения банка, терминала или банкомата.

    • Находите лучший банковский продукт и подавайте онлайн-запрос на получение пластика через Banki.ru. На портале есть специальная опция «Оформить заявку».

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