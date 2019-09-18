Дебетовые карты с Cash Back в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
 до 6,5% 0 - 2 988 до 20% нет
7 заявок
Mastercard Platinum
Mastercard World Black Edition
Mastercard Black Edition
 нет 0 - 36 000 до 10% нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 - 1 800 1% нет
Visa Platinum
 нет 0 - 18 000 до 5% нет
Visa Gold
Mastercard World
 нет 0 - 6 000 до 3% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в ЮниКредит Банке в городах:

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Оформив дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в ЮниКредит Банке, вы получаете современное, надежное и выгодное платежное средство. Вы сможете перевести на счет свои средства и воспользоваться ими в любой момент, когда необходимо расплатиться за товары или услуги.

Преимущества банковского продукта

1. Кешбэк — позволяет возвращать до 40 % израсходованных денег в виде бонусов, которые зачисляются на счет. У клиентов есть возможность выбрать оптимальную программу с учетом своих расходов, например, максимальный кешбэк в категории «Кафе, рестораны и фастфуд» или «Авиа- и ж/д-билеты», «АЗС и автоуслуги» и т. д.

2. Начисление процентов на остаток — это делает хранение средств на счете выгодным и приумножает ваши доходы;

3. Максимальная защита благодаря использованию современных технологий, таких как электронный чип, 3D Secure;

4. Поддержка бесконтактных платежей, позволяющая совершать транзакции без ввода ПИН-кода.

5. Доступ к выгодному банковскому кредитованию и депозитным программам.

Оформление пластика с помощью сервиса Banki.ru

Все доступные варианты представлены в нашем онлайн-сервисе Banki.ru. Ознакомьтесь с ними, сравните и выберите оптимальный. Затем вы сможете воспользоваться соответствующей опцией подачи заявки, и система перенаправит на сайт банка для заполнения анкеты.

По каждому предложение мы публикуем:

  • требования к получателям;
  • особенности кешбэк-сервиса, включая ставки и прочие условия;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • размер комиссии за обналичивание денег в банкоматах ЮниКредит Банка и устройствах сторонних финансовых учреждений.

    • Мы работаем в режиме 24/7, чтобы пользователи в любой момент могли получить полезную информацию и выбрать самый выгодный платежный инструмент. Вся информация предоставляется бесплатно. Она регулярно проверяется, обновляется и всегда остается актуальной.

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