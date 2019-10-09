Дебетовые карты с Cash Back в Восточном Банке

Оформив дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Восточном Банке, вы получаете современное, надежное и выгодное платежное средство. Вы сможете перевести на счет свои средства и воспользоваться ими в любой момент, когда необходимо расплатиться за товары или услуги.

Преимущества банковского продукта

1. Кешбэк — позволяет возвращать до 40 % израсходованных денег в виде бонусов, которые зачисляются на счет. У клиентов есть возможность выбрать оптимальную программу с учетом своих расходов, например, максимальный кешбэк в категории «Кафе, рестораны и фастфуд» или «Авиа- и ж/д-билеты», «АЗС и автоуслуги» и т. д.

2. Начисление процентов на остаток — это делает хранение средств на счете выгодным и приумножает ваши доходы;

3. Максимальная защита благодаря использованию современных технологий, таких как электронный чип, 3D Secure;

4. Поддержка бесконтактных платежей, позволяющая совершать транзакции без ввода ПИН-кода.

5. Доступ к выгодному банковскому кредитованию и депозитным программам.

Оформление пластика с помощью сервиса Banki.ru

Все доступные варианты представлены в нашем онлайн-сервисе Banki.ru. Ознакомьтесь с ними, сравните и выберите оптимальный. Затем вы сможете воспользоваться соответствующей опцией подачи заявки, и система перенаправит на сайт банка для заполнения анкеты.

По каждому предложение мы публикуем:

требования к получателям;

особенности кешбэк-сервиса, включая ставки и прочие условия;

стоимость выпуска и годового обслуживания;

размер комиссии за обналичивание денег в банкоматах Восточного Банка и устройствах сторонних финансовых учреждений.

Мы работаем в режиме 24/7, чтобы пользователи в любой момент могли получить полезную информацию и выбрать самый выгодный платежный инструмент. Вся информация предоставляется бесплатно. Она регулярно проверяется, обновляется и всегда остается актуальной.