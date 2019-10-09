Дебетовые карты с Cash Back в Восточном Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|до 7,5%
|0 - 1 800
|есть
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Visa Classic
|до 7%
|0 - 1 188
|есть
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Visa Instant Issue
|до 7%
|0 - 1 188
|есть
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|до 7%
|0 - 1 188
|есть
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Оформив дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Восточном Банке, вы получаете современное, надежное и выгодное платежное средство. Вы сможете перевести на счет свои средства и воспользоваться ими в любой момент, когда необходимо расплатиться за товары или услуги.
Преимущества банковского продукта
1. Кешбэк — позволяет возвращать до 40 % израсходованных денег в виде бонусов, которые зачисляются на счет. У клиентов есть возможность выбрать оптимальную программу с учетом своих расходов, например, максимальный кешбэк в категории «Кафе, рестораны и фастфуд» или «Авиа- и ж/д-билеты», «АЗС и автоуслуги» и т. д.
2. Начисление процентов на остаток — это делает хранение средств на счете выгодным и приумножает ваши доходы;
3. Максимальная защита благодаря использованию современных технологий, таких как электронный чип, 3D Secure;
4. Поддержка бесконтактных платежей, позволяющая совершать транзакции без ввода ПИН-кода.
5. Доступ к выгодному банковскому кредитованию и депозитным программам.
Оформление пластика с помощью сервиса Banki.ru
Все доступные варианты представлены в нашем онлайн-сервисе Banki.ru. Ознакомьтесь с ними, сравните и выберите оптимальный. Затем вы сможете воспользоваться соответствующей опцией подачи заявки, и система перенаправит на сайт банка для заполнения анкеты.
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