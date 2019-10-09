Дебетовые карты с Cash Back в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7,5% 0 - 1 800 есть
  • другое
до 7% 0 - 1 188 есть
  • другое
до 7% 0 - 1 188 есть
  • другое
Мир Классическая
до 7% 0 - 1 188 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Приветливые консультанты встречают, приятный руководитель провожает. Вернусь 100000 раз. Зарядила энергией позитива, все объяснили, показали, быстро обслужили. На все мои вопросы... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Восточном Банке в городах:

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Оформив дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Восточном Банке, вы получаете современное, надежное и выгодное платежное средство. Вы сможете перевести на счет свои средства и воспользоваться ими в любой момент, когда необходимо расплатиться за товары или услуги.

Преимущества банковского продукта

1. Кешбэк — позволяет возвращать до 40 % израсходованных денег в виде бонусов, которые зачисляются на счет. У клиентов есть возможность выбрать оптимальную программу с учетом своих расходов, например, максимальный кешбэк в категории «Кафе, рестораны и фастфуд» или «Авиа- и ж/д-билеты», «АЗС и автоуслуги» и т. д.

2. Начисление процентов на остаток — это делает хранение средств на счете выгодным и приумножает ваши доходы;

3. Максимальная защита благодаря использованию современных технологий, таких как электронный чип, 3D Secure;

4. Поддержка бесконтактных платежей, позволяющая совершать транзакции без ввода ПИН-кода.

5. Доступ к выгодному банковскому кредитованию и депозитным программам.

Оформление пластика с помощью сервиса Banki.ru

Все доступные варианты представлены в нашем онлайн-сервисе Banki.ru. Ознакомьтесь с ними, сравните и выберите оптимальный. Затем вы сможете воспользоваться соответствующей опцией подачи заявки, и система перенаправит на сайт банка для заполнения анкеты.

По каждому предложение мы публикуем:

  • требования к получателям;
  • особенности кешбэк-сервиса, включая ставки и прочие условия;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • размер комиссии за обналичивание денег в банкоматах Восточного Банка и устройствах сторонних финансовых учреждений.

    • Мы работаем в режиме 24/7, чтобы пользователи в любой момент могли получить полезную информацию и выбрать самый выгодный платежный инструмент. Вся информация предоставляется бесплатно. Она регулярно проверяется, обновляется и всегда остается актуальной.

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