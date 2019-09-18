Дебетовые карты с Cash Back в Всероссийском Банке Развития Регионов

Банк: Всероссийский Банк Развития Регионов
Найдено 11 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
4% 0 до 5% нет
1% 40 000 до 5% нет
нет 0 до 5% нет
нет 2 600 до 5% нет
нет 2 000 до 5% нет
нет 5 000 до 10% нет
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-UnionPay
нет 700 до 5% нет
Мир Классическая
нет 0 до 5%
  • благотворительность
Мир Премиальная
нет 2 600 до 5% нет
нет 6 000 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Всероссийском Банке Развития Регионов в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Всероссийском Банке Развития Регионов — это платежный инструмент, который предназначен для хранения собственных средств. Вы сможете осуществлять транзакции в любой стране мира благодаря подключению к международной системе Visa или MasterCard.

Достоинства и преимущества

1. Выгодный кешбэк-сервис

Возвращайте до 40 % потраченных средств. Достаточно выбрать предложение банка с максимальной ставкой в категориях, в которых вы чаще всего совершаете оплаты, например, «Путешествия», «Супермаркеты», «Заправки».

2. Быстрое оформление

Чтобы получить пластик, вам необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Всероссийского Банка Развития Регионов. Потребуется только паспорт гражданина РФ. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь специальной опцией «Оформить заявку» на портале Banki.ru

3. Удобные транзакции

Чтобы сделать расчеты максимально удобными, предусмотрена поддержка современных технологий. payWave и PayPass. Они позволяют совершать оплаты без ввода ПИН-кода. Интеграция с сервисами Google Pay и Apple Pay упрощает расчеты в мобильных приложениях.

4. Зашита и безопасность.

Карточный счет будет находиться под защитой благодаря электронному чипу и системе 3D Secure. Это предотвратит доступ к деньгам посторонних лиц.

Поиск лучшего предложения в Banki.ru

На портале Banki.ru собрана актуальная информация по всем банковским продуктам, доступным для оформления в России. Вы узнаете все сведения, в частности:

  • ставки по кешбэку;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • размер процента, начисляется на остаток в случае хранения денег на карточном счете;
  • размер комиссии за снятие наличных в банкоматах;
  • требования к получателям.

    • Сведения постоянно проверяются, обновляются и остаются актуальными. Мы работаем в режиме 24/7, чтобы сделать финансовые продукты доступными для каждого жителя России. Воспользуйтесь нашими услугами, чтобы оформить пластик и совершать наличные и безналичные оплаты в любой удобный момент.

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