Дебетовые карты с Cash Back в Всероссийском Банке Развития Регионов

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Всероссийском Банке Развития Регионов — это платежный инструмент, который предназначен для хранения собственных средств. Вы сможете осуществлять транзакции в любой стране мира благодаря подключению к международной системе Visa или MasterCard.

Достоинства и преимущества

1. Выгодный кешбэк-сервис

Возвращайте до 40 % потраченных средств. Достаточно выбрать предложение банка с максимальной ставкой в категориях, в которых вы чаще всего совершаете оплаты, например, «Путешествия», «Супермаркеты», «Заправки».

2. Быстрое оформление

Чтобы получить пластик, вам необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Всероссийского Банка Развития Регионов. Потребуется только паспорт гражданина РФ. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь специальной опцией «Оформить заявку» на портале Banki.ru

3. Удобные транзакции

Чтобы сделать расчеты максимально удобными, предусмотрена поддержка современных технологий. payWave и PayPass. Они позволяют совершать оплаты без ввода ПИН-кода. Интеграция с сервисами Google Pay и Apple Pay упрощает расчеты в мобильных приложениях.

4. Зашита и безопасность.

Карточный счет будет находиться под защитой благодаря электронному чипу и системе 3D Secure. Это предотвратит доступ к деньгам посторонних лиц.

Поиск лучшего предложения в Banki.ru

На портале Banki.ru собрана актуальная информация по всем банковским продуктам, доступным для оформления в России. Вы узнаете все сведения, в частности:

ставки по кешбэку;

стоимость выпуска и годового обслуживания;

размер процента, начисляется на остаток в случае хранения денег на карточном счете;

размер комиссии за снятие наличных в банкоматах;

требования к получателям.

Сведения постоянно проверяются, обновляются и остаются актуальными. Мы работаем в режиме 24/7, чтобы сделать финансовые продукты доступными для каждого жителя России. Воспользуйтесь нашими услугами, чтобы оформить пластик и совершать наличные и безналичные оплаты в любой удобный момент.