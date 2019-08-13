Дебетовые карты с Cash Back в ВТБ

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
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39 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в ВТБ — это современный инструмент для совершения оплат за товары и услуги в любой точке мира. Она относится к международной системе Visa или MasterCard. Получив пластик, вы сможете также снимать наличные в любом банкомате мира.
Основные преимущества
Выгодные денежные операции
Представленные в нашей базе платежные инструменты позволяют владельцам совершать выгодные транзакции и получать дополнительный доход. По всем предложениям действует кешбэк, позволяющий экономить до 40 % расходов. Достаточно выбрать подходящий вариант с учетом ваших затрат, чтобы накапливать максимальное количество бонусов.
Пользователи также могут выгодно хранить собственные средства и ежемесячно получать до 8,5 % на остаток. Это позволит увеличивать размер ваших сбережений.
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На нашем портале размещена информация по всем банковским продуктам, доступным гражданам России. Находите лучший платежный инструмент, который будет соответствовать всем вашим требованиям.
По каждой позиции представлены полные условия, включая ставки по кешбэку, стоимость выпуска и годового обслуживания, размер процента на остаток, требования к получателям, список документов для подачи заявки и т. д.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы сможете подобрать оптимальный вариант всего за несколько минут. В Banki.ru предусмотрена удобная опция «Оформить заявку», которая перенаправит вас на сайт финансового учреждения для заполнения онлайн-анкеты.