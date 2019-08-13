Дебетовые карты с Cash Back в ВТБ

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в ВТБ — это современный инструмент для совершения оплат за товары и услуги в любой точке мира. Она относится к международной системе Visa или MasterCard. Получив пластик, вы сможете также снимать наличные в любом банкомате мира.

Основные преимущества

Доступ к мобильному и интернет-банкингу — вы сможете контролировать расходы, просматривать историю транзакций, получать консультации, находить ближайшее отделение банка или банкомат в один клик на вашем смартфоне или планшете;

Надежная защита данных благодаря сложной системе идентификации пользователей, электронному чипу и поддержке 3D Secure;

Удобные расчеты в интернете через мобильные приложения благодаря возможности интеграции с Google Pay и Apple Pay.

Выгодные денежные операции

Представленные в нашей базе платежные инструменты позволяют владельцам совершать выгодные транзакции и получать дополнительный доход. По всем предложениям действует кешбэк, позволяющий экономить до 40 % расходов. Достаточно выбрать подходящий вариант с учетом ваших затрат, чтобы накапливать максимальное количество бонусов.

Пользователи также могут выгодно хранить собственные средства и ежемесячно получать до 8,5 % на остаток. Это позволит увеличивать размер ваших сбережений.

Поиск лучшего предложения в Banki.ru

На нашем портале размещена информация по всем банковским продуктам, доступным гражданам России. Находите лучший платежный инструмент, который будет соответствовать всем вашим требованиям.

По каждой позиции представлены полные условия, включая ставки по кешбэку, стоимость выпуска и годового обслуживания, размер процента на остаток, требования к получателям, список документов для подачи заявки и т. д.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы сможете подобрать оптимальный вариант всего за несколько минут. В Banki.ru предусмотрена удобная опция «Оформить заявку», которая перенаправит вас на сайт финансового учреждения для заполнения онлайн-анкеты.