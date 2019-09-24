Дебетовые кобренд-карты в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 - 1 188 нет
  • для путешествий
нет 0 - 2 280 нет
  • для путешествий
  • благотворительность
до 6% 0 - 1 188 нет
  • другое
  • игры
нет 0 - 1 188 нет
  • супермаркеты
  • другое
нет 0 - 1 188 нет
  • супермаркеты
  • другое
нет 0 - 1 188 нет
  • супермаркеты
  • другое
нет 0 - 1 188 нет
  • супермаркеты
до 6% 0 до 10% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Более пяти лет являюсь клиентом Росбанка.Опыт положительный.
    Отдельно хочу выразить благодарность управляющей доп.офиса Ленинградский пр. 53 ,Буртовой Елене... Весь отзыв
Отличная работа
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность, сотрудникам отделения на Бутырской 76 стр.1. Всегда приятно посещать отделение, сотрудники готовы помочь, подсказать, приятные в общении, по больше бы... Весь отзыв
Отличная работа сотрудника отдаления
Оценка: 5 Проверяется
Впервые обратилась в отделение банка для открытия дк и вклада. Сотрудница Алевтина очень подробно все объяснила, вежливо и профессионально, хочу ее поблагодарить за работу.
Нрави... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые кобренд-карты в банке Тинькофф Банк в городах:

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