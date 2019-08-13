Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
|
|
213 заявок
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
82 заявки
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
|
|
39 заявок
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 9,1%
|0 - 8 388
|до 10%
|нет
|
18 заявок
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
|
17 заявок
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
17 заявок
|
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
|до 6%
|0 - 588
|есть
|
|
14 заявок
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
6 заявок
|
Visa Classic
|до 5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
6 заявок
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|до 8%
|0
|нет
|нет
|
4 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.