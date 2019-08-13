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Банк: Россельхозбанк
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 3% 300 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
до 3% 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 3% 4 500 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
 до 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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