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Найдены 24 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
 до 6,5% 0 - 2 739 до 20% нет
3 заявки
до 5% 0 - 1 188 до 5% нет
4 заявки
до 5% 0 - 1 788 до 10% нет
6 заявок
до 6% 0 - 1 200 до 2% нет
3 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки
до 6% 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
2 заявки
5% 0 - 1 788 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
до 7% 0 - 1 188 до 20%
  • заправки
  • другое
213 заявок
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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