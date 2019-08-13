Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Mastercard World
|до 6,5%
|0 - 2 739
|до 20%
|нет
|до 5%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
4 заявки
|
Visa Classic
|до 5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
6 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 2%
|нет
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
|
1 заявка
|
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|нет
|
Visa Signature
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
|
|
2 заявки
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 788
|есть
|
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
|
|
213 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
|
|
39 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.