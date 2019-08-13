Карты для путешествий в Альфа-Банке

Полезные советы для путешественника

Подготовка к поездке — очень важный этап зарубежного тура. Нужно собрать вещи, проверить правильность оформления билетов и позаботиться о сохранности денег. В последнем поможет дебетовая карта для путешествий от Альфа-Банка. Она позволяет делать покупки, оплачивать услуги и выполнять международные переводы, обходясь без наличных. Для управления ею не потребуются банкоматы и специальные терминалы — существуют специальные мобильные приложения и веб-сервисы, действующие в большинстве стран мира. Мы рассмотрим, как сделать подобный платежный инструмент по-настоящему выгодным.

Пользуйтесь бонусными программами

Сегодня банки выступают посредниками, управляющими специальными предложениями от множества предприятий. Это позволяет накапливать «мили» от авиакомпаний, чтобы затем тратить их на покупку новых билетов, бронирование отелей, аренду автомобилей и другие услуги. Практика показывает, что активным путешественникам удается добиться существенной экономии.

Подключайте кешбэк

Подобный сервис можно активировать за несколько секунд. При этом он будет приносить немалую прибыль, компенсируя часть расходов — от 1–10 % в обычных обстоятельствах до 40–50 % при проведении маркетинговых акций. Это делает каждую последующую покупку более выгодной.

Сокращайте расходы

Во всех финансовых программах предусмотрена плата за обслуживание, которая отображает расходы на выпуск и поддержку пластиковой карточки. Однако ее можно аннулировать, если соблюдать определенные условия:

поддерживать постоянный остаток собственных средств;

регулярно делать большие покупки;

пользоваться приложением для смартфона и подключать дополнительные услуги;

сотрудничать с партнерами банка;

достигать определенных уровней в бонусной программе.

Находите лучшие предложения

Банковские продукты вовсе не одинаковы — каждый имеет свои особенности и преимущества. Узнать об этом можно на портале banki.ru. Здесь публикуется информация о каждой программе сотрудничества — от процентной ставки до требований к клиенту и условий снятия наличных. Удобный каталог позволяет сравнивать между собой разные карточки, выбирая лучшие варианты.

Кроме того, на сайте можно найти:

полезные инструменты — кредитный калькулятор, сервис конвертации валют и другие;

обучающие, информационные и аналитические материалы;

инструкции, рекомендации и советы по заполнению онлайн-заявок;

рейтинги банков по финансовой устойчивости, качеству обслуживания и другим параметрам.