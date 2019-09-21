Карты для путешествий в банке «Авангард»

Банк: Авангард
Найдено 6 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 нет 0 - 5 000 нет
  • для путешествий
Visa Classic
Mastercard World
 нет 1 000 нет
  • для путешествий
Visa Signature
Mastercard World Premium
 нет 5 500 нет
  • для путешествий
Mastercard Platinum
 нет 0 - 5 000 нет
  • для путешествий
нет 1 000 нет
  • для путешествий
Mastercard World
 нет 0 - 1 000 нет
  • другое
  • для путешествий
  • заправки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
Посмотреть

Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Карты для путешествий в банке «Авангард» в городах:

Подробнее

Как выбрать банковскую карточку?

Отправляетесь в длительную зарубежную поездку? Тогда вам стоит оформить специальную дебетовую карту для путешествий от банка «Авангард». Она позволяет расплачиваться за товары и услуги, обходясь без огромного количества наличных. С ней не нужно заранее покупать валюту — все конвертации в системах VISA и MasterCard происходят автоматически. Мы расскажем, на что обратить внимание при выборе подобного расчетного инструмента.

«База» или «премиум»?

Стартовые условия сотрудничества очень просты — клиент может делать оплаты, переводить деньги на другие счета и снимать наличные. Кроме того, ему предоставляются бонусные программы и кешбэки, которые делают каждую последующую покупку более выгодной.

Но существуют и премиальные пакеты обслуживания. Они предоставляют владельцу множество привилегий — круглосуточную связь с персональным менеджером, консьерж-сервис, бесплатное страхование, доступ в лаунж-зоны аэропортов и бизнес-центров. Подобное обслуживание обходится недешево — плата достигает 3–5 тысяч рублей в месяц.

Конечно, банки поощряют активных клиентов. На портале banki.ru представлена информация, которая поможет аннулировать эти расходы. Для этого потребуется регулярно делать крупные покупки, пользоваться другими услугами банка или поддерживать определенный остаток на счету.

Покупки или наличные?

Наиболее выгодной будет оплата товаров и услуг через POS-терминалы. В этом случае банк взимает комиссию за эквайринг с продавца. Потребитель же экономит деньги и даже получает прибыль от кешбэка. Однако такой способ расчета предлагают не все предприятия.

Если вы хотите сделать покупки на местном рынке или в небольшом магазинчике, вам потребуется обратиться в отделение финансовой организации или воспользоваться банкоматом. Обратите внимание — в этом случае обычно взимается комиссия, которая может достигать 2–5 %. Кроме того, вы платите за конвертацию валют. Поэтому опытные путешественники часто открывают счета в долларах и евро перед зарубежной поездкой.

Что еще следует знать при поиске?

Оформляя пластиковую карточку, не забывайте о следующих условиях сотрудничества:

  • ограничениях расходов за одну транзакцию, в день и в месяц;
  • затратах на СМС-информирование, перевыпуск карточки и экстренную доставку наличных за рубежом;
  • скидках на страховку для владельцев премиального банковского продукта.

    • ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях