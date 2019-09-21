Карты для путешествий в банке Уралсиб

Банк: Банк Уралсиб
Найдено 15 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
 до 6% 0 - 588 есть
  • благотворительность
  • для путешествий
  • другое
65 заявок
Мир
до 5% 0 есть
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
  • сотовые операторы
Visa Gold
Mastercard Gold
 нет 2 999 есть
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
нет 6 000 есть
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 нет 6 000 есть
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
нет 21 750 есть
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
Mastercard World Black Edition
American Express
 нет 6 000 есть
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
Visa Classic Light
Mastercard Electronic
 нет 0 - 299 есть
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
Mastercard Internet
 нет 100 есть
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
  • другое
нет 599 есть
  • другое
  • благотворительность
  • сотовые операторы
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
Посмотреть

Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Карты для путешествий в банке Уралсиб в городах:

Подробнее

Комфортные и безопасные поездки

Собираетесь в зарубежный тур? Обязательно возьмите с собой документы, проверьте наличие виз и допусков, а также оформите специальную дебетовую карту для путешествий от банка Уралсиб. Ее главное преимущество — это возможность расчета более чем в 200 странах. Она подходит для оплаты товаров и услуг в магазинах, гипермаркетах, ресторанах, отелях и других предприятиях. Подобные банковские продукты имеют и другие плюсы.

Специальные условия авиаперелетов

В 1979 году американская компания Texas International Airlines впервые предложила бонусную программу, предлагающую накопление «миль». Ее наработки приняли на вооружение сотни последователей из разных стран мира. Сегодня банки выступают своеобразными посредниками, которые управляют начислением и списанием бонусов, а также расчетами между участниками партнерских соглашений.

Условия очень просты — при покупке и использовании билета клиент получает «мили», количество которых зависит от дальности полета. В дальнейшем он может потратить их на оплату услуг авиакомпании. При накоплении определенного количества бонусов владельцу карточки предоставляются дополнительные привилегии — например, бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта.

Компенсация расходов

Сегодня набирают популярность кешбэки — сервисы, позволяющие возвращать часть потраченных средств. Для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированное агентство — достаточно оформить банковскую карточку. Максимальную компенсацию удается получить при сотрудничестве с партнерами финансовой организации — транспортными компаниями, отелями, службами проката автомобилей, турфирмами и прочими.

Получение прибыли

Вовсе не обязательно обналичивать деньги после окончания поездки — ведь на счету они будут работать и приносить доход владельцу. Обычно процентная ставка в подобных финансовых программах равняется 5–6 %, но есть и более выгодные предложения. Кроме того, клиент всегда может подключить дополнительную услугу — например, срочный вклад.

Дополнительная информация

Еще больше сведений предоставляет портал banki.ru. Его преимуществами следует назвать:

  • наличие удобного каталога с сервисом сортировки финансовых программ;
  • удобный интерфейс, совместимость с различными компьютерами и мобильными девайсами;
  • регулярную публикацию новостей, аналитических материалов, рекомендаций и инструкций;
  • постоянное обновление важной информации о банках.

    • ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях