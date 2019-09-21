Карты для путешествий в банке Уралсиб

Комфортные и безопасные поездки

Собираетесь в зарубежный тур? Обязательно возьмите с собой документы, проверьте наличие виз и допусков, а также оформите специальную дебетовую карту для путешествий от банка Уралсиб. Ее главное преимущество — это возможность расчета более чем в 200 странах. Она подходит для оплаты товаров и услуг в магазинах, гипермаркетах, ресторанах, отелях и других предприятиях. Подобные банковские продукты имеют и другие плюсы.

Специальные условия авиаперелетов

В 1979 году американская компания Texas International Airlines впервые предложила бонусную программу, предлагающую накопление «миль». Ее наработки приняли на вооружение сотни последователей из разных стран мира. Сегодня банки выступают своеобразными посредниками, которые управляют начислением и списанием бонусов, а также расчетами между участниками партнерских соглашений.

Условия очень просты — при покупке и использовании билета клиент получает «мили», количество которых зависит от дальности полета. В дальнейшем он может потратить их на оплату услуг авиакомпании. При накоплении определенного количества бонусов владельцу карточки предоставляются дополнительные привилегии — например, бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта.

Компенсация расходов

Сегодня набирают популярность кешбэки — сервисы, позволяющие возвращать часть потраченных средств. Для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированное агентство — достаточно оформить банковскую карточку. Максимальную компенсацию удается получить при сотрудничестве с партнерами финансовой организации — транспортными компаниями, отелями, службами проката автомобилей, турфирмами и прочими.

Получение прибыли

Вовсе не обязательно обналичивать деньги после окончания поездки — ведь на счету они будут работать и приносить доход владельцу. Обычно процентная ставка в подобных финансовых программах равняется 5–6 %, но есть и более выгодные предложения. Кроме того, клиент всегда может подключить дополнительную услугу — например, срочный вклад.

Дополнительная информация

Еще больше сведений предоставляет портал banki.ru. Его преимуществами следует назвать:

наличие удобного каталога с сервисом сортировки финансовых программ;

удобный интерфейс, совместимость с различными компьютерами и мобильными девайсами;

регулярную публикацию новостей, аналитических материалов, рекомендаций и инструкций;

постоянное обновление важной информации о банках.