Карты для путешествий в банке Зенит

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Infinite
|до 7%
|0 - 59 880
|есть
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Visa Signature
|до 6%
|0 - 4 188
|есть
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Visa Platinum
|нет
|1 000
|нет
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Visa Prepaid
|нет
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Пошаговая инструкция по оформлению банковской карточки
Часто выезжаете за рубеж? Ведете бизнес в других странах? Любите туризм и активный отдых? Значит, вам потребуется специальная дебетовая карта для путешествий от банка Зенит. Ее главное преимущество — возможность оплаты товаров и услуг более чем в 200 странах. Она также предоставляет доступ к бонусной программе, позволяющей накапливать специальные баллы при покупке авиабилетов, бронировании отелей и аренде автомобилей. Процесс получения такого платежного средства стоит рассмотреть более подробно.
1. Выбор
Вначале стоит отобрать несколько предложений и сравнить их по основным параметрам — в том числе процентным ставкам, стоимости обслуживания и размеру кешбэка. Сделать это поможет портал banki.ru, предлагающий посетителям удобный сервис сортировки. Здесь же можно узнать и о других особенностях финансовой программы — например, комиссии за снятие наличных, ограничениях по транзакциям и способах уменьшения сопутствующих расходов.
Кроме того, на сайте представлены:
2. Подача заявки
Для заполнения электронной формы не обязательно покидать дом или отвлекаться от работы. Достаточно потратить всего несколько минут, воспользовавшись компьютером, смартфоном, планшетом или другим устройством, имеющим доступ к интернету.
Банк запрашивает минимальный набор сведений — паспортные данные и номер мобильного телефона. Этого достаточно для предварительной проверки, позволяющей выявить случаи мошенничества. Только при открытии овердрафта или кредитной линии нужно будет ввести размер постоянного дохода, а затем подтвердить его официальным документом.
3. Настройка
Обработка информации отнимает несколько минут. После этого пользователь получает доступ к личному кабинету. Здесь можно создавать сценарии автоматических платежей, устанавливать ограничения расходов и подключать дополнительные услуги — например, срочный депозит, сервис международных переводов и другие.
4. Получение
На завершающем этапе нужно будет связаться с представителем финансовой организации, чтобы оговорить условия сотрудничества. Он также предложит два способа выдачи пластиковой карточки — курьерскую доставку или посещение близлежащего офиса.