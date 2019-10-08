Карты для путешествий в банке Зенит

Банк: Банк Зенит
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 59 880 есть
  • для путешествий
до 6% 0 - 4 188 есть
  • для путешествий
нет 1 000 нет
  • для путешествий
Visa Prepaid
 нет 0 нет
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Пошаговая инструкция по оформлению банковской карточки

Часто выезжаете за рубеж? Ведете бизнес в других странах? Любите туризм и активный отдых? Значит, вам потребуется специальная дебетовая карта для путешествий от банка Зенит. Ее главное преимущество — возможность оплаты товаров и услуг более чем в 200 странах. Она также предоставляет доступ к бонусной программе, позволяющей накапливать специальные баллы при покупке авиабилетов, бронировании отелей и аренде автомобилей. Процесс получения такого платежного средства стоит рассмотреть более подробно.

1. Выбор

Вначале стоит отобрать несколько предложений и сравнить их по основным параметрам — в том числе процентным ставкам, стоимости обслуживания и размеру кешбэка. Сделать это поможет портал banki.ru, предлагающий посетителям удобный сервис сортировки. Здесь же можно узнать и о других особенностях финансовой программы — например, комиссии за снятие наличных, ограничениях по транзакциям и способах уменьшения сопутствующих расходов.

Кроме того, на сайте представлены:

  • полезные материалы — аналитические статьи, обзоры, сравнения и инструкции;
  • прямые ссылки на сайты финансовых учреждений;
  • кредитный калькулятор, сервис конвертации валют и другие инструменты;
  • рейтинги банков по устойчивости, объему активов, качеству обслуживания и другим показателям;
  • отзывы потребителей и комментарии специалистов.

    • 2. Подача заявки

    Для заполнения электронной формы не обязательно покидать дом или отвлекаться от работы. Достаточно потратить всего несколько минут, воспользовавшись компьютером, смартфоном, планшетом или другим устройством, имеющим доступ к интернету.

    Банк запрашивает минимальный набор сведений — паспортные данные и номер мобильного телефона. Этого достаточно для предварительной проверки, позволяющей выявить случаи мошенничества. Только при открытии овердрафта или кредитной линии нужно будет ввести размер постоянного дохода, а затем подтвердить его официальным документом.

    3. Настройка

    Обработка информации отнимает несколько минут. После этого пользователь получает доступ к личному кабинету. Здесь можно создавать сценарии автоматических платежей, устанавливать ограничения расходов и подключать дополнительные услуги — например, срочный депозит, сервис международных переводов и другие.

    4. Получение

    На завершающем этапе нужно будет связаться с представителем финансовой организации, чтобы оговорить условия сотрудничества. Он также предложит два способа выдачи пластиковой карточки — курьерскую доставку или посещение близлежащего офиса.

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