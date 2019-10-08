Карты для путешествий в банке Зенит

Пошаговая инструкция по оформлению банковской карточки

Часто выезжаете за рубеж? Ведете бизнес в других странах? Любите туризм и активный отдых? Значит, вам потребуется специальная дебетовая карта для путешествий от банка Зенит. Ее главное преимущество — возможность оплаты товаров и услуг более чем в 200 странах. Она также предоставляет доступ к бонусной программе, позволяющей накапливать специальные баллы при покупке авиабилетов, бронировании отелей и аренде автомобилей. Процесс получения такого платежного средства стоит рассмотреть более подробно.

1. Выбор

Вначале стоит отобрать несколько предложений и сравнить их по основным параметрам — в том числе процентным ставкам, стоимости обслуживания и размеру кешбэка. Сделать это поможет портал banki.ru, предлагающий посетителям удобный сервис сортировки. Здесь же можно узнать и о других особенностях финансовой программы — например, комиссии за снятие наличных, ограничениях по транзакциям и способах уменьшения сопутствующих расходов.

Кроме того, на сайте представлены:

полезные материалы — аналитические статьи, обзоры, сравнения и инструкции;

прямые ссылки на сайты финансовых учреждений;

кредитный калькулятор, сервис конвертации валют и другие инструменты;

рейтинги банков по устойчивости, объему активов, качеству обслуживания и другим показателям;

отзывы потребителей и комментарии специалистов.

2. Подача заявки

Для заполнения электронной формы не обязательно покидать дом или отвлекаться от работы. Достаточно потратить всего несколько минут, воспользовавшись компьютером, смартфоном, планшетом или другим устройством, имеющим доступ к интернету.

Банк запрашивает минимальный набор сведений — паспортные данные и номер мобильного телефона. Этого достаточно для предварительной проверки, позволяющей выявить случаи мошенничества. Только при открытии овердрафта или кредитной линии нужно будет ввести размер постоянного дохода, а затем подтвердить его официальным документом.

3. Настройка

Обработка информации отнимает несколько минут. После этого пользователь получает доступ к личному кабинету. Здесь можно создавать сценарии автоматических платежей, устанавливать ограничения расходов и подключать дополнительные услуги — например, срочный депозит, сервис международных переводов и другие.

4. Получение

На завершающем этапе нужно будет связаться с представителем финансовой организации, чтобы оговорить условия сотрудничества. Он также предложит два способа выдачи пластиковой карточки — курьерскую доставку или посещение близлежащего офиса.