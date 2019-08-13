|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|нет
|0 - 3 588
|нет
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Mastercard World Black Edition
|нет
|0 - 30 000
|нет
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Mastercard World
|нет
|0 - 3 588
|нет
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Visa Signature
|нет
|0 - 30 000
|нет
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Хотите получить дебетовую карту в банке «ФК Открытие» с доставкой курьером? Очень удобно, когда можно не тратить время на поездки в банковский офис и ожидание в очереди. Но выбор инструмента по работе с деньгами вопрос серьезный, и прежде чем принять решение, нужно проанализировать имеющиеся на рынке предложения и сравнить их параметры. Тогда и выбор будет выгодным именно для вас.
Характеристики продуктов
Если в предложениях с возможностью пользования заемными средствами главными будут лимит и плата за заимствование (и льготный период, когда она не взимается), для рассматриваемых вариантов на первый план выйдут:
Также учитывайте, что эти продукты отличаются платежными системами (при поездках в Европу могут не приниматься МИР или Unionpay), классом (Classic, Gold, Platinum и др.) и, соответственно, перечнем дополнительных услуг, технологическими особенностями (бесконтактные платежи, подключение к смартфону, 3D Secury и т.д.).
Какая подойдет?
Итак, вы определились, какие критерии будете использовать при выборе — для одного важнее стоимость обслуживания, другому принципиально нужен «платиновый» пластик. Выбирать удобнее на специальных сервисах по подбору банковских услуг, например, на Banki.ru. Система выдаст на ваш запрос данные по соответствующим вариантам в виде таблицы, можно сортировать ее по какому-то критерию, смотреть пояснения около значений, посмотреть по конкретному варианту подробное описание и мнение экспертов, а также сразу перейти на сайт эмитента для подачи заявки.