Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
|
17 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 2%
|нет
|
3 заявки
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|0
|нет
|нет
|
20 заявок
|
Mastercard Standard
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
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Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
|
|
1 заявка
|
Visa Signature
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
|
|
2 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.