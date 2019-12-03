Дебетовая карта в Газпромбанке на лучших условиях

Банк: Газпромбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Signature
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
7 заявок
Visa Gold
 нет 0 - 1 188 до 10%
  • для путешествий
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Доходная
Росгосстрах Банк
до 7% на остаток
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
Сashback до 10%
Посмотреть
Все сразу
Райффайзенбанк
Cashback бонусами
Посмотреть
МожноВСЕ
Росбанк
Cashback до 10%
Посмотреть

Отзывы

Хочу поблагодарить сотрудников ДО «Луначарского 11»
Оценка: 5 Проверяется
Давно сотрудничаю с Банк ВТБ (ПАО)
Офис на Луначарского в Санкт-Петербурге считаю одним из самых лучших. Такое отношение сложилось благодаря профессионализму сотрудников... Весь отзыв
Очень советую всем банк "Хоум Кредит"
Оценка: 5 Проверяется
Современныймир трудно представить себе без покупок, огромных торговых центров, денег, а в
следствие этого банков. Банки и ещё раз банки. Именно они в большей степени... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Подробнее

Пластиковую карточку сегодня имеет почти каждый. С их помощью люди получают заработную плату, пенсию, стипендию и т. д. Это платежное средство, такое же, как наличные, но с гораздо большим функционалом: можно осуществлять переводы в разные точки страны и мира, оплачивать покупки не выходя из дома и т. д. В России особенно распространены лучшие дебетовые карты с бесплатным обслуживанием в Газпромбанке.

Что это

Лучшие дебетовые карты в Газпромбанке, которые обслуживаются совершенно бесплатно, имеют стандартные опции, полезные для всех потребителей.

Хотя финансовые организации, как правило, стремятся извлечь из любой услуги как можно больше прибыли, в данном случае сотрудничать с ними удастся, действительно не уплачивая комиссию. Свою выгоду банк получает, привлекая новых клиентов и обладая свободными ресурсами, возникшими благодаря остаткам на счетах.

О выгоде

В вопросе о том, что привлекает потребителя, все очевидно: он может пользоваться карточкой, делать расчеты и совершать покупки, и это не будет нисколько ему стоить.

Конечно, в функционал лучших дебетовых карт 2019 года в Газпромбанке не входят некоторые дополнительные опции (если сравнивать с платными вариантами). Они бывают лишь «условно бесплатными» в случаях, когда можно соблюсти некоторые правила, чтобы воспользоваться определенной услугой, не оплачивая ее.

Оформление и условия выдачи

Оформляется самая лучшая дебетовая карта в Газпромбанке либо непосредственно в его отделении, либо через интернет. Второй метод намного быстрее, а значит, и популярнее:

  1. Заполнить анкету требующимися данными на официальном портале ФО или сайте Banki.ru.
  2. Дождаться изготовления карточки (займет до 10 дней). После соискатель получит соответствующее уведомление.
  3. Посетить офис, чтобы забрать пластик. Если необходимо, можно заказать курьерскую доставку.

Каковы условия предоставления инструмента:

  • возраст. Есть карточки, которые можно заказать уже с 6-14 лет, но как дополнительные. Доступ к основным продуктам с 18 лет;
  • наличие гражданства и регистрации по месту проживания. Некоторые компании работают и с иностранными гражданами на индивидуальной основе;
  • предъявление паспорта.

Актуальные предложения по оформлению лучших дебетовых карт 2019 года с бесплатным обслуживанием в Газпромбанке можно отыскать, зайдя на сайт Banki.ru. Наш сервис создан именно для того, чтобы соискатель мог понять, какой продукт ему действительно подойдет. Доступные варианты будут моментально отсортированы, и останутся только инструменты с характеристиками, идеально соответствующими запросам претендента. Все, что останется сделать — нажать кнопку «Онлайн-заявка».

*Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими исключительно по мнению экспертов Банки.ру

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

Продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Калькулятор ипотечного страхования
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Вклады с онлайн заявкой
Акции российских компаний
Купить ETF
Покупка ОФЗ
Купить ПИФы

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ
Займ на Киви кошелек

Ещё

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях

Страхование

Электронный полис ОСАГО
Ипотечное страхование
Страховка для Шенгена
Страховка в Турцию
Страхование недвижимости
Страхование жизни

Карты

Онлайн заявка на кредитную карту
Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитки без справки о доходах
Онлайн заявка на дебетовую карту
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
РКО Сбербанк
РКО в Тинькофф банке
РКО в ВТБ
РКО в Райффайзен банке