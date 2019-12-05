Дебетовая карта в Росгосстрах Банке на лучших условиях

Банк: Росгосстрах Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 нет нет
10 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Самая оперативная и четкая помощь в режиме онлайн у этого банка
Оценка: 5 Проверяется
Несколько раз обращалась в чат за помощью и каждый раз получала оперативные и понятные ответы на все мои вопросы. Если была необходимость еще раз что-то уточнить, тут же получала... Весь отзыв
Ван лав
Оценка: 5 Проверяется
Хотел бы оставить отзыв сотрудникам Тинькофф Марине  (1. За разговор на языке клиента.  Поясню подробнее.  Какими бы слэнгами я не обратился,  мне отвечали в... Весь отзыв
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Дебетовая карточка — удобный банковский инструмент, предоставляемый клиентам, желающим с максимальным комфортом пользоваться собственным счетом. Существует несколько разновидностей данного продукта, и каждый потребитель выбирает то, что подходит именно ему.

О возможностях

Какие функции имеются у лучших дебетовых карт от Росгосстрах Банка:

  • осуществление транзакций, переводы денежных средств по всей стране и миру;
  • совершение покупок в оффлайн-магазинах и оплата товаров, приобретенных в интернете. Данный способ очень широко распространен и почти вытеснил использование наличных или чеков;
  • снятие денег со счета в банкоматах;
  • начисление процента на остаток. Это позволяет не только безопасно хранить свои накопления, но и получать дополнительную прибыль;
  • возврат некоторой доли расходов при помощи функции cashback.

Процедура оформления

Подать заявку на получение самой лучшей дебетовой карты в Росгосстрах Банке можно как оффлайн, так и онлайн. Последний способ используется намного чаще, ведь он удобен и позволяет потребителю выполнить почти всю процедуру, не выходя из дома.

После того, как соискатель понял, какой продукт его привлекает, он переходит на официальный портал ФО и заполняет специальную анкету. Из документов понадобится только паспорт. Основную карточку выдают с 18 лет, но дополнительный пластик могут получить и лица в возрасте 7-14 лет.

На изготовление инструмента уйдет 2-3 дня. После этого можно явиться в отделение и забрать лучшую дебетовую карту 2019 года в Росгосстрах Банке.

Преимущества

Чем так хороши лучшие дебетовые карты 2019 года с бесплатным обслуживанием от Росгосстрах Банка:

  • не нужно носить с собой наличные;
  • можно контролировать свой счет, пользуясь онлайн-банкингом;
  • карточки принимаются в огромном множестве торговых точек по всему миру;
  • держатель получает кэшбэк;
  • попасть в долги невозможно, ведь на счете не лежат деньги, принадлежащие финансовой организации.

О безопасности

Лучшие дебетовые карты с бесплатным обслуживанием от Росгосстрах Банка обязательно имеют ПИН-код, защищающий сбережения владельца. Он вводится при снятии денег в банкомате или оплате покупок в магазине.

При совершении онлайн-покупок указывается CVV2 или CVC2-код, указанный на обороте пластика.

СМС-информирование — еще одна полезная функция. Клиент в режиме реального времени получает оповещения на телефон и знает, что происходит с его карточкой. Это помогает контролировать бюджет.

Грамотно выбрать оптимальное банковское предложение позволяет сервис Banki.ru. Зайдя сюда, пользователь изучает всю информацию о том или ином продукте, читает статьи, написанные экспертами, и отзывы других потребителей. Правильный выбор основывается на множестве факторов. Это позволяет не допустить ошибок и начать крайне выгодное сотрудничество с ФО.

*Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими исключительно по мнению экспертов Банки.ру

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