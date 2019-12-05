|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Unembossed
Mastercard Platinum
|до 7%
|0
|нет
|нет
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10 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Дебетовая карточка — удобный банковский инструмент, предоставляемый клиентам, желающим с максимальным комфортом пользоваться собственным счетом. Существует несколько разновидностей данного продукта, и каждый потребитель выбирает то, что подходит именно ему.
О возможностях
Какие функции имеются у лучших дебетовых карт от Росгосстрах Банка:
Процедура оформления
Подать заявку на получение самой лучшей дебетовой карты в Росгосстрах Банке можно как оффлайн, так и онлайн. Последний способ используется намного чаще, ведь он удобен и позволяет потребителю выполнить почти всю процедуру, не выходя из дома.
После того, как соискатель понял, какой продукт его привлекает, он переходит на официальный портал ФО и заполняет специальную анкету. Из документов понадобится только паспорт. Основную карточку выдают с 18 лет, но дополнительный пластик могут получить и лица в возрасте 7-14 лет.
На изготовление инструмента уйдет 2-3 дня. После этого можно явиться в отделение и забрать лучшую дебетовую карту 2019 года в Росгосстрах Банке.
Преимущества
Чем так хороши лучшие дебетовые карты 2019 года с бесплатным обслуживанием от Росгосстрах Банка:
О безопасности
Лучшие дебетовые карты с бесплатным обслуживанием от Росгосстрах Банка обязательно имеют ПИН-код, защищающий сбережения владельца. Он вводится при снятии денег в банкомате или оплате покупок в магазине.
При совершении онлайн-покупок указывается CVV2 или CVC2-код, указанный на обороте пластика.
СМС-информирование — еще одна полезная функция. Клиент в режиме реального времени получает оповещения на телефон и знает, что происходит с его карточкой. Это помогает контролировать бюджет.
Грамотно выбрать оптимальное банковское предложение позволяет сервис Banki.ru. Зайдя сюда, пользователь изучает всю информацию о том или ином продукте, читает статьи, написанные экспертами, и отзывы других потребителей. Правильный выбор основывается на множестве факторов. Это позволяет не допустить ошибок и начать крайне выгодное сотрудничество с ФО.
*Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими исключительно по мнению экспертов Банки.ру