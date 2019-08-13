



Многие граждане России уже оценили по достоинству удобство дебетовых карт. Они позволяют быстро и безопасно совершать различные финансовые операции: оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги с одного счета на другой. Если у вас еще нет такого пластика, но вы хотели бы его получить, можно воспользоваться услугой моментальной выдачи, которую предлагает Авангард. Актуальные программы от заслуживающей доверия финансовой организации собраны на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru.



Именная или неименная что выбрать?



Классическое решение — персонализированный (именной) пластик, на котором указываются имя и фамилия владельца. Однако, оно подходит лишь тем, у кого есть время на ожидание в течение нескольких рабочих дней. Если же вы не готовы ждать, лучше получить неименной банковский продукт. Он не предполагает каких-либо неудобств или ограничений, хотя могут возникнуть сложности при оплате онлайн-покупок либо бронировании гостиничных номеров. Зато оформление занимает буквально несколько минут.



Полезная информация на нашем сайте



Онлайн-сервис Banki.ru предлагает внимательно изучить условия всех продуктов. Эти данные регулярно проверяются в автоматическом режиме и, если нужно, обновляются. Основные характеристики любого предложения — это:



• проценты, начисляемые на остаток;



• годовая стоимость обслуживания;



• наличие или отсутствие опции CashBack, позволяющей возвращать на счет часть потраченных денег;



• бонусы, которые можно получить во время путешествий, при покупке товаров в супермаркетах или заправке автомобиля.



Вы можете сортировать предложения по критериям, которые считаете наиболее важными, чтобы выбрать оптимальный вариант.



Также предусмотрена возможность ознакомиться с отзывами тех, кто уже обращался в банк и пользовался его продуктами. Если вам нужно больше информации, задайте им уточняющие вопросы.



Кнопка «Оформить заявку» предназначена для тех, кто определился с выбором. Одно нажатие, и система автоматически перенаправит вас на страницу с онлайн-формой заявления, которую можно заполнить и тут же отправить на рассмотрение.

