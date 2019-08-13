Россия
Вход
Поиск

Моментальная дебетовая карта в Геобанке

Банк: Геобанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
до 7% 0 - 790 10% нет
Мир Классическая
до 7% 0 - 790 до 10% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Моментальная дебетовая карта в Геобанке в городах:

Подробнее


Дебетовая карта есть у многих людей. Они пользуются ей, чтобы платить за товары и услуги, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Более того, можно носить собой несколько таких пластиков, выданных разными банками.

Но бывает и так, что у вас под рукой нет этого полезного пластика, а он нужен, и желательно — как можно быстрее. Если прибегнуть к обычной процедуре, процесс может занять несколько рабочих дней. Но есть и альтернативный вариант, который предлагают многие кредитно-финансовые организации — мгновенная выдача.

Моментальное получение: что это за услуга?

Банк выпускает определенное количество карточек, и одну из них регистрируют на ваше имя. Требуется на это буквально несколько минут, что чрезвычайно удобно для тех, кто торопится. Однако стоит иметь в виду, что такой пластик будет неперсонализированным, то есть на нем не указаны им и фамилия держателя.

Накладывает ли это какие-либо ограничения на его держателя? Как правило, нет. Сложности возможны лишь в том случае, если вы будете оплачивать покупки в онлайн-магазинах или бронировать номера в отелях, но и в этих ситуациях проблемы возникают чрезвычайно редко.

Необходимая информация на Banki.ru

Наш онлайн-сервис дает возможность ознакомиться с наиболее выгодными предложениями Геобанка, предполагающими услугу мгновенной выдачи. На этой странице нашего сайта собрано множество программ, и вы можете выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям. Вся информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости своевременно корректируется, что гарантирует ее точность и актуальность.

Основные параметры любой программы, которые необходимо учесть при выборе — это:

• годовая стоимость обслуживания;

• проценты, начисляемые на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack, а также каких-либо бонусов (за покупки в супермаркетах, во время путешествий и т. д.);

• степень ее популярности.

Для перехода к онлайн-форме заявления, которую можно заполнить и отправить, не отходя от компьютера, нажмите кнопку «Оформить заявку».

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ