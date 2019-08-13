



Дебетовая карта есть у многих людей. Они пользуются ей, чтобы платить за товары и услуги, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Более того, можно носить собой несколько таких пластиков, выданных разными банками.



Но бывает и так, что у вас под рукой нет этого полезного пластика, а он нужен, и желательно — как можно быстрее. Если прибегнуть к обычной процедуре, процесс может занять несколько рабочих дней. Но есть и альтернативный вариант, который предлагают многие кредитно-финансовые организации — мгновенная выдача.



Моментальное получение: что это за услуга?



Банк выпускает определенное количество карточек, и одну из них регистрируют на ваше имя. Требуется на это буквально несколько минут, что чрезвычайно удобно для тех, кто торопится. Однако стоит иметь в виду, что такой пластик будет неперсонализированным, то есть на нем не указаны им и фамилия держателя.



Накладывает ли это какие-либо ограничения на его держателя? Как правило, нет. Сложности возможны лишь в том случае, если вы будете оплачивать покупки в онлайн-магазинах или бронировать номера в отелях, но и в этих ситуациях проблемы возникают чрезвычайно редко.



Необходимая информация на Banki.ru



Наш онлайн-сервис дает возможность ознакомиться с наиболее выгодными предложениями Геобанка, предполагающими услугу мгновенной выдачи. На этой странице нашего сайта собрано множество программ, и вы можете выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям. Вся информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости своевременно корректируется, что гарантирует ее точность и актуальность.



Основные параметры любой программы, которые необходимо учесть при выборе — это:



• годовая стоимость обслуживания;



• проценты, начисляемые на остаток;



• наличие или отсутствие опции CashBack, а также каких-либо бонусов (за покупки в супермаркетах, во время путешествий и т. д.);



• степень ее популярности.



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