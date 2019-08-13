|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 790
|10%
|нет
|
|до 7%
|0 - 790
|до 10%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта есть у многих людей. Они пользуются ей, чтобы платить за товары и услуги, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги между счетами. Более того, можно носить собой несколько таких пластиков, выданных разными банками.
Но бывает и так, что у вас под рукой нет этого полезного пластика, а он нужен, и желательно — как можно быстрее. Если прибегнуть к обычной процедуре, процесс может занять несколько рабочих дней. Но есть и альтернативный вариант, который предлагают многие кредитно-финансовые организации — мгновенная выдача.
Моментальное получение: что это за услуга?
Банк выпускает определенное количество карточек, и одну из них регистрируют на ваше имя. Требуется на это буквально несколько минут, что чрезвычайно удобно для тех, кто торопится. Однако стоит иметь в виду, что такой пластик будет неперсонализированным, то есть на нем не указаны им и фамилия держателя.
Накладывает ли это какие-либо ограничения на его держателя? Как правило, нет. Сложности возможны лишь в том случае, если вы будете оплачивать покупки в онлайн-магазинах или бронировать номера в отелях, но и в этих ситуациях проблемы возникают чрезвычайно редко.
Необходимая информация на Banki.ru
Наш онлайн-сервис дает возможность ознакомиться с наиболее выгодными предложениями Геобанка, предполагающими услугу мгновенной выдачи. На этой странице нашего сайта собрано множество программ, и вы можете выбрать вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям. Вся информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости своевременно корректируется, что гарантирует ее точность и актуальность.
Основные параметры любой программы, которые необходимо учесть при выборе — это:
• годовая стоимость обслуживания;
• проценты, начисляемые на остаток;
• наличие или отсутствие опции CashBack, а также каких-либо бонусов (за покупки в супермаркетах, во время путешествий и т. д.);
• степень ее популярности.
Для перехода к онлайн-форме заявления, которую можно заполнить и отправить, не отходя от компьютера, нажмите кнопку «Оформить заявку».