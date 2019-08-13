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Моментальная дебетовая карта в МТС Банке

Банк: МТС Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 188 до 9% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Banki.ru — удобный, информативный, простой в использовании онлайн-сервис. На его страницах представлены выгодные предложения от российских кредитно-финансовых организаций, в том числе от МТС Банка, оказывающего услугу мгновенной выдачи дебетовых карт.

Такой пластик — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С его помощью можно:

• оплачивать товары и услуги, в том числе через интернет;

• снимать наличные в банкоматах;

• переводить деньги между счетами.

Особенности моментального получения

Стандартная процедура оформления предполагает, что вам придется ждать в течение нескольких рабочих дней. Для многих такое ожидание неприемлемо, поэтому возможен альтернативный вариант — выдача неименного пластика за 10-15 минут. «Неименной» или «неперсонализированный» означает, что на нем не указываются данные держателя — его имя и фамилия. При этом стоимость выпуска и обслуживания, как правило, ниже по сравнению с персонализированными карточками.

Есть ли у неименного пластика какие-либо недостатки? Нет, им можно пользоваться без неудобств и ограничений. Хотя некоторые сервисы и предъявляют жесткие требования к персонализации (при совершении онлайн-покупок, бронировании билетов на самолет и т. д.), но вероятность столкнуться со сложностями чрезвычайно мала.

Как выбрать программу с выгодными условиями?

На этой странице нашего сайта представлено множество предложений. Чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям, изучите условия каждой программы. Обратите внимание на следующие параметры:

• стоимость годового обслуживания;

• проценты, начисляемые на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack;

• бонусы;

• уровень популярности.

Полезную информацию можно почерпнуть в отзывах людей, которые уже стали клиентами банка. Вы можете ознакомиться с их мнениями и задать им вопросы.

Для перехода к странице, на которой размещена онлайн-форма заявления, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

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