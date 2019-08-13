



Banki.ru — удобный, информативный, простой в использовании онлайн-сервис. На его страницах представлены выгодные предложения от российских кредитно-финансовых организаций, в том числе от МТС Банка, оказывающего услугу мгновенной выдачи дебетовых карт.



Такой пластик — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С его помощью можно:



• оплачивать товары и услуги, в том числе через интернет;



• снимать наличные в банкоматах;



• переводить деньги между счетами.



Особенности моментального получения



Стандартная процедура оформления предполагает, что вам придется ждать в течение нескольких рабочих дней. Для многих такое ожидание неприемлемо, поэтому возможен альтернативный вариант — выдача неименного пластика за 10-15 минут. «Неименной» или «неперсонализированный» означает, что на нем не указываются данные держателя — его имя и фамилия. При этом стоимость выпуска и обслуживания, как правило, ниже по сравнению с персонализированными карточками.



Есть ли у неименного пластика какие-либо недостатки? Нет, им можно пользоваться без неудобств и ограничений. Хотя некоторые сервисы и предъявляют жесткие требования к персонализации (при совершении онлайн-покупок, бронировании билетов на самолет и т. д.), но вероятность столкнуться со сложностями чрезвычайно мала.



Как выбрать программу с выгодными условиями?



На этой странице нашего сайта представлено множество предложений. Чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям, изучите условия каждой программы. Обратите внимание на следующие параметры:



• стоимость годового обслуживания;



• проценты, начисляемые на остаток;



• наличие или отсутствие опции CashBack;



• бонусы;



• уровень популярности.



Полезную информацию можно почерпнуть в отзывах людей, которые уже стали клиентами банка. Вы можете ознакомиться с их мнениями и задать им вопросы.



Для перехода к странице, на которой размещена онлайн-форма заявления, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

