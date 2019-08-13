|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 188
|до 9%
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Banki.ru — удобный, информативный, простой в использовании онлайн-сервис. На его страницах представлены выгодные предложения от российских кредитно-финансовых организаций, в том числе от МТС Банка, оказывающего услугу мгновенной выдачи дебетовых карт.
Такой пластик — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С его помощью можно:
• оплачивать товары и услуги, в том числе через интернет;
• снимать наличные в банкоматах;
• переводить деньги между счетами.
Особенности моментального получения
Стандартная процедура оформления предполагает, что вам придется ждать в течение нескольких рабочих дней. Для многих такое ожидание неприемлемо, поэтому возможен альтернативный вариант — выдача неименного пластика за 10-15 минут. «Неименной» или «неперсонализированный» означает, что на нем не указываются данные держателя — его имя и фамилия. При этом стоимость выпуска и обслуживания, как правило, ниже по сравнению с персонализированными карточками.
Есть ли у неименного пластика какие-либо недостатки? Нет, им можно пользоваться без неудобств и ограничений. Хотя некоторые сервисы и предъявляют жесткие требования к персонализации (при совершении онлайн-покупок, бронировании билетов на самолет и т. д.), но вероятность столкнуться со сложностями чрезвычайно мала.
Как выбрать программу с выгодными условиями?
На этой странице нашего сайта представлено множество предложений. Чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашим потребностям, изучите условия каждой программы. Обратите внимание на следующие параметры:
• стоимость годового обслуживания;
• проценты, начисляемые на остаток;
• наличие или отсутствие опции CashBack;
• бонусы;
• уровень популярности.
Полезную информацию можно почерпнуть в отзывах людей, которые уже стали клиентами банка. Вы можете ознакомиться с их мнениями и задать им вопросы.
Для перехода к странице, на которой размещена онлайн-форма заявления, нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.