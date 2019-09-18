



Дебетовые карты пользуются сегодня большой популярностью. Ими чрезвычайно удобно рассчитываться за товары и услуги, а при необходимости с их помощью легко можно снять необходимую сумму наличных денег в банкомате.



Онлайн-сервис Banki.ru собрал множество предложений от ОТП Банка, в соответствии с которыми можно получить такой пластик практически мгновенно. Вам не нужно тратить несколько рабочих дней на ожидание, ведь процесс оформления занимает буквально несколько минут. Информация об условиях регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости оперативно изменяется.



Неименные продукты



Важная особенность пластика мгновенной выдачи — отсутствие имени и фамилии держателя. Это не накладывает на его владельца каких-либо ограничений, зато стоимость обслуживания, как правило, ниже, чем у классических именных. Некоторые кредитные организации выпускают их бесплатно.



Необходимая помощь в выборе



Как разобраться во множестве предложений, представленных на Banki.ru? Наши специалисты советуют внимательно изучить основные характеристики каждой программы. В первую очередь стоит обратить внимание на следующие параметры:



• стоимость годового обслуживания;



• проценты на остаток;



• наличие или отсутствие опции CashBack;



• наличие или отсутствие бонусов;



• популярность.



По каждому из перечисленных выше критериев вы можете отсортировать таблицу, чтобы решения, оптимально соответствующие вашим предпочтениям, поднялись вверх.



Также на этой странице сайта вы можете ознакомиться с отзывами людей, уже получавших пластик в различных банках, и задать им вопросы.



Чтобы оформить заявку, нажмите соответствующую кнопку. Система автоматически направит вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. Заполните ее и тщательно проверьте, чтобы убедиться, что не допустили ошибок. Затем отправьте заявку и подождите, пока вам придет SMS-сообщение о принятом решении.

