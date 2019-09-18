Моментальная дебетовая карта в ОТП Банке

Банк: ОТП Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
 до 7% 0 - 2 388 до 10% нет
26 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Все норм, жаловаться не на что
Оценка: 5 Проверяется
4 сентября приходил в офис для проведения операций с валютой, нужно было получить наличные деньги. За что хочу сказать отдельное спасибо и выразить свою благодарность сотруднику... Весь отзыв
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Дебетовые карты пользуются сегодня большой популярностью. Ими чрезвычайно удобно рассчитываться за товары и услуги, а при необходимости с их помощью легко можно снять необходимую сумму наличных денег в банкомате.

Онлайн-сервис Banki.ru собрал множество предложений от ОТП Банка, в соответствии с которыми можно получить такой пластик практически мгновенно. Вам не нужно тратить несколько рабочих дней на ожидание, ведь процесс оформления занимает буквально несколько минут. Информация об условиях регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости оперативно изменяется.

Неименные продукты

Важная особенность пластика мгновенной выдачи — отсутствие имени и фамилии держателя. Это не накладывает на его владельца каких-либо ограничений, зато стоимость обслуживания, как правило, ниже, чем у классических именных. Некоторые кредитные организации выпускают их бесплатно.

Необходимая помощь в выборе

Как разобраться во множестве предложений, представленных на Banki.ru? Наши специалисты советуют внимательно изучить основные характеристики каждой программы. В первую очередь стоит обратить внимание на следующие параметры:

• стоимость годового обслуживания;

• проценты на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack;

• наличие или отсутствие бонусов;

• популярность.

По каждому из перечисленных выше критериев вы можете отсортировать таблицу, чтобы решения, оптимально соответствующие вашим предпочтениям, поднялись вверх.

Также на этой странице сайта вы можете ознакомиться с отзывами людей, уже получавших пластик в различных банках, и задать им вопросы.

Чтобы оформить заявку, нажмите соответствующую кнопку. Система автоматически направит вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. Заполните ее и тщательно проверьте, чтобы убедиться, что не допустили ошибок. Затем отправьте заявку и подождите, пока вам придет SMS-сообщение о принятом решении.

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