



Росгосстрах Банк — надежный российский банк, готовый практически мгновенно выдавать дебетовые карты. Такой пластик чрезвычайно популярен, ведь им можно удобно и безопасно рассчитываться за товары и услуги. Подходит он и для того, чтобы снимать наличные в банкоматах.



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Характерные особенности



Пластик, который выдается мгновенно, является неименным, то есть на нем не указываются имя и фамилия владельца. Зачастую стоимость его обслуживания, а также выпуска существенно ниже по сравнению с именными банковскими продуктами.



На что обратить внимание при выборе?



Основные характеристики всех программ, собранных на этой странице нашего онлайн-сервиса — это:



• цена годового обслуживания;



• проценты, начисляемые на остаток;



• наличие или отсутствие опции CashBack;



• бонусы, а также их разновидности — для путешествий, покупок в супермаркетах и т. д.



Вы можете сортировать предложения по перечисленным выше критериям, выбирая те, что оптимально соответствуют вашим потребностям. Также стоит обратить внимание на пункт «Популярность», показывающий, насколько тот или иной продукт востребован у пользователей. Помимо этого, рекомендуем изучить отзывы людей, получивших пластик в банке, привлекшем ваше внимание. Предусмотрена возможность задать им вопросы и поделиться с ними своим мнением.



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