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Моментальная дебетовая карта в Росгосстрах Банке

Банк: Росгосстрах Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Unembossed
Mastercard Gold
 до 7,25% 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Росгосстрах Банк — надежный российский банк, готовый практически мгновенно выдавать дебетовые карты. Такой пластик чрезвычайно популярен, ведь им можно удобно и безопасно рассчитываться за товары и услуги. Подходит он и для того, чтобы снимать наличные в банкоматах.

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает полезную информацию для жителей, которая поможет сделать взвешенный выбор и получить в свое распоряжение необходимый пластик одного из ведущих отечественных банков. Все данные, размещенные на этой странице нашего сайта, регулярно проверяются и при необходимости обновляются, поэтому вы можете быть уверены в их точности и актуальности.

Характерные особенности

Пластик, который выдается мгновенно, является неименным, то есть на нем не указываются имя и фамилия владельца. Зачастую стоимость его обслуживания, а также выпуска существенно ниже по сравнению с именными банковскими продуктами.

На что обратить внимание при выборе?

Основные характеристики всех программ, собранных на этой странице нашего онлайн-сервиса — это:

• цена годового обслуживания;

• проценты, начисляемые на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack;

• бонусы, а также их разновидности — для путешествий, покупок в супермаркетах и т. д.

Вы можете сортировать предложения по перечисленным выше критериям, выбирая те, что оптимально соответствуют вашим потребностям. Также стоит обратить внимание на пункт «Популярность», показывающий, насколько тот или иной продукт востребован у пользователей. Помимо этого, рекомендуем изучить отзывы людей, получивших пластик в банке, привлекшем ваше внимание. Предусмотрена возможность задать им вопросы и поделиться с ними своим мнением.

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