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Моментальная дебетовая карта в СКБ-Банке

Банк: СКБ-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Unembossed Instant Issue
 до 6% 0 - 1 200 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Моментальная дебетовая карта в СКБ-Банке в городах:

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Дебетовые карты пользуются сегодня большой популярностью. Ими чрезвычайно удобно рассчитываться за товары и услуги, а при необходимости с их помощью легко можно снять необходимую сумму наличных денег в банкомате.

Онлайн-сервис Banki.ru собрал множество предложений от СКБ-Банка, в соответствии с которыми можно получить такой пластик практически мгновенно. Вам не нужно тратить несколько рабочих дней на ожидание, ведь процесс оформления занимает буквально несколько минут. Информация об условиях регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости оперативно изменяется.

Неименные продукты

Важная особенность пластика мгновенной выдачи — отсутствие имени и фамилии держателя. Это не накладывает на его владельца каких-либо ограничений, зато стоимость обслуживания, как правило, ниже, чем у классических именных. Некоторые кредитные организации выпускают их бесплатно.

Необходимая помощь в выборе

Как разобраться во множестве предложений, представленных на Banki.ru? Наши специалисты советуют внимательно изучить основные характеристики каждой программы. В первую очередь стоит обратить внимание на следующие параметры:

• стоимость годового обслуживания;

• проценты на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack;

• наличие или отсутствие бонусов;

• популярность.

По каждому из перечисленных выше критериев вы можете отсортировать таблицу, чтобы решения, оптимально соответствующие вашим предпочтениям, поднялись вверх.

Также на этой странице сайта вы можете ознакомиться с отзывами людей, уже получавших пластик в различных банках, и задать им вопросы.

Чтобы оформить заявку, нажмите соответствующую кнопку. Система автоматически направит вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. Заполните ее и тщательно проверьте, чтобы убедиться, что не допустили ошибок. Затем отправьте заявку и подождите, пока вам придет SMS-сообщение о принятом решении.

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