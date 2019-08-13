|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Unembossed Instant Issue
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты пользуются сегодня большой популярностью. Ими чрезвычайно удобно рассчитываться за товары и услуги, а при необходимости с их помощью легко можно снять необходимую сумму наличных денег в банкомате.
Онлайн-сервис Banki.ru собрал множество предложений от СКБ-Банка, в соответствии с которыми можно получить такой пластик практически мгновенно. Вам не нужно тратить несколько рабочих дней на ожидание, ведь процесс оформления занимает буквально несколько минут. Информация об условиях регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости оперативно изменяется.
Неименные продукты
Важная особенность пластика мгновенной выдачи — отсутствие имени и фамилии держателя. Это не накладывает на его владельца каких-либо ограничений, зато стоимость обслуживания, как правило, ниже, чем у классических именных. Некоторые кредитные организации выпускают их бесплатно.
Необходимая помощь в выборе
Как разобраться во множестве предложений, представленных на Banki.ru? Наши специалисты советуют внимательно изучить основные характеристики каждой программы. В первую очередь стоит обратить внимание на следующие параметры:
• стоимость годового обслуживания;
• проценты на остаток;
• наличие или отсутствие опции CashBack;
• наличие или отсутствие бонусов;
• популярность.
По каждому из перечисленных выше критериев вы можете отсортировать таблицу, чтобы решения, оптимально соответствующие вашим предпочтениям, поднялись вверх.
Также на этой странице сайта вы можете ознакомиться с отзывами людей, уже получавших пластик в различных банках, и задать им вопросы.
Чтобы оформить заявку, нажмите соответствующую кнопку. Система автоматически направит вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. Заполните ее и тщательно проверьте, чтобы убедиться, что не допустили ошибок. Затем отправьте заявку и подождите, пока вам придет SMS-сообщение о принятом решении.