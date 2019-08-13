|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 690
|нет
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Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
|до 5,5%
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Многие люди пользуются дебетовыми картами. Это популярный банковский продукт, чья важная особенность — возможность распоряжаться только теми деньгами, которые лежат на привязанном к ней счете, то есть взять кредит с ее помощью нельзя. Обычно она нужна, чтобы оплачивать товары и услуги, а также для снятия наличных в банкомате.
Если у вас нет такого пластика, получить его можно несколькими способами:
• стандартная процедура займет несколько рабочих дней, и вы получите персонализированную карточку, на которой будут указаны ваше имя и фамилия;
• мгновенная выдача — в этом случае процесс занимает несколько минут, однако пластик будет неименным.
Есть ли какая-либо разница между именным и неименным вариантами? На практике ее нет. Отсутствие имени и фамилии не накладывает на держателя карточки никаких ограничений, разве что иногда при заказе товаров в онлайн-магазинах или бронировании гостиницы через интернет могут возникнуть какие-либо сложности.
Как выбрать подходящий вариант?
Онлайн-сервис Banki.ru работает для вас 24 часа в сутки. Нашим сайтом легко и удобно пользоваться, и мы предоставляем важную информацию о программах Транскапиталбанка, предполагающих мгновенную выдачу необходимого вам пластика. Все данные регулярно проверяются в автоматическом режиме и, если нужно, тут же корректируются.
Чтобы сделать взвешенный выбор, внимательно изучите условия каждого предложения. Основные характеристики — это:
• стоимость годового обслуживания;
• проценты, начисляемые на остаток;
• наличие или отсутствие опции CashBack;
• бонусы — некоторые программы дают возможность получить их за покупки в определенных супермаркетах и т. д.
Простое и быстрое оформление заявки
Одним нажатием кнопки вы можете перейти на страницу, на которой размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте указанную информацию и отправьте на рассмотрение. Все это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера, при этом распечатывать готовый документ не нужно. О результатах вас уведомят звонком или SMS.