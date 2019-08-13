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Моментальная дебетовая карта в Транскапиталбанке

Банк: Транскапиталбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 690 нет
  • другое
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 до 5,5% 0 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Многие люди пользуются дебетовыми картами. Это популярный банковский продукт, чья важная особенность — возможность распоряжаться только теми деньгами, которые лежат на привязанном к ней счете, то есть взять кредит с ее помощью нельзя. Обычно она нужна, чтобы оплачивать товары и услуги, а также для снятия наличных в банкомате.

Если у вас нет такого пластика, получить его можно несколькими способами:

• стандартная процедура займет несколько рабочих дней, и вы получите персонализированную карточку, на которой будут указаны ваше имя и фамилия;

• мгновенная выдача — в этом случае процесс занимает несколько минут, однако пластик будет неименным.

Есть ли какая-либо разница между именным и неименным вариантами? На практике ее нет. Отсутствие имени и фамилии не накладывает на держателя карточки никаких ограничений, разве что иногда при заказе товаров в онлайн-магазинах или бронировании гостиницы через интернет могут возникнуть какие-либо сложности.

Как выбрать подходящий вариант?

Онлайн-сервис Banki.ru работает для вас 24 часа в сутки. Нашим сайтом легко и удобно пользоваться, и мы предоставляем важную информацию о программах Транскапиталбанка, предполагающих мгновенную выдачу необходимого вам пластика. Все данные регулярно проверяются в автоматическом режиме и, если нужно, тут же корректируются.

Чтобы сделать взвешенный выбор, внимательно изучите условия каждого предложения. Основные характеристики — это:

• стоимость годового обслуживания;

• проценты, начисляемые на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack;

• бонусы — некоторые программы дают возможность получить их за покупки в определенных супермаркетах и т. д.

Простое и быстрое оформление заявки

Одним нажатием кнопки вы можете перейти на страницу, на которой размещена онлайн-форма заявления. Заполните ее, проверьте указанную информацию и отправьте на рассмотрение. Все это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера, при этом распечатывать готовый документ не нужно. О результатах вас уведомят звонком или SMS.

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