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Моментальная дебетовая карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6,5% 0 - 1 440 до 10% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Моментальная дебетовая карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

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Онлайн-сервис Banki.ru оказывает информационную поддержку всем, кто планирует получить моментальную дебетовую карту Уральского Банка Реконструкции и Развития. На этой странице нашего сайта собраны программы, действующие в данный момент. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками и своевременными обновлениями, которые выполняются в автоматическом режиме.

Что нужно знать потенциальному держателю?

1. Такой пластик дает возможность оплачивать услуги и товары, также снимать наличные деньги в банкоматах строго в пределах суммы, которая лежит на счету.

2. При мгновенной выдаче вы получите неименной пластик, то есть на ней не будут указаны ваши имя и фамилия. Несмотря на отсутствие персонализации, маловероятно, чтобы вы столкнулись с какими-либо ограничениями и неудобствами.

3. Стоимость выпуска и обслуживания будет ниже по сравнению с персонализированным банковским продуктом.

На что обратить внимание при выборе?

Основные параметры каждой программы, представленной на сайте — это:

• стоимость годового обслуживания;

• проценты, начисляемые на остаток на счету;

• услуга CashBack, позволяющая вернуть на счет часть потраченных денег;

• различные бонусы.

Бонусам стоит уделить особое внимание, если вы много путешествуете, часто приобретаете товары в супермаркетах или регулярно пользуетесь автомобилем. Если же это не так, можно заказать пластик, не предполагающий какие-либо бонусы.

Вы можете сортировать информацию о каждому из вышеперечисленных критериев. При этом в верхнюю часть таблицы поднимутся предложения, оптимально соответствующие вашим потребностям.

Как оформить заявку

Достаточно одного нажатия кнопки, чтоб система перенаправила вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. У вас есть возможность заполнить его и отослать на рассмотрение, не тратя времени на поездку в банковское отделение. Все делается онлайн, и вам не нужно отходить от домашнего или рабочего компьютера, а о принятом решении вам сообщат звонком или SMS на указанный номер телефона.

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