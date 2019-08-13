|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Unembossed
Visa Classic
|до 6,5%
|0 - 1 440
|до 10%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Онлайн-сервис Banki.ru оказывает информационную поддержку всем, кто планирует получить моментальную дебетовую карту Уральского Банка Реконструкции и Развития. На этой странице нашего сайта собраны программы, действующие в данный момент. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками и своевременными обновлениями, которые выполняются в автоматическом режиме.
Что нужно знать потенциальному держателю?
1. Такой пластик дает возможность оплачивать услуги и товары, также снимать наличные деньги в банкоматах строго в пределах суммы, которая лежит на счету.
2. При мгновенной выдаче вы получите неименной пластик, то есть на ней не будут указаны ваши имя и фамилия. Несмотря на отсутствие персонализации, маловероятно, чтобы вы столкнулись с какими-либо ограничениями и неудобствами.
3. Стоимость выпуска и обслуживания будет ниже по сравнению с персонализированным банковским продуктом.
На что обратить внимание при выборе?
Основные параметры каждой программы, представленной на сайте — это:
• стоимость годового обслуживания;
• проценты, начисляемые на остаток на счету;
• услуга CashBack, позволяющая вернуть на счет часть потраченных денег;
• различные бонусы.
Бонусам стоит уделить особое внимание, если вы много путешествуете, часто приобретаете товары в супермаркетах или регулярно пользуетесь автомобилем. Если же это не так, можно заказать пластик, не предполагающий какие-либо бонусы.
Вы можете сортировать информацию о каждому из вышеперечисленных критериев. При этом в верхнюю часть таблицы поднимутся предложения, оптимально соответствующие вашим потребностям.
Как оформить заявку
Достаточно одного нажатия кнопки, чтоб система перенаправила вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. У вас есть возможность заполнить его и отослать на рассмотрение, не тратя времени на поездку в банковское отделение. Все делается онлайн, и вам не нужно отходить от домашнего или рабочего компьютера, а о принятом решении вам сообщат звонком или SMS на указанный номер телефона.