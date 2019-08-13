



Онлайн-сервис Banki.ru оказывает информационную поддержку всем, кто планирует получить моментальную дебетовую карту Уральского Банка Реконструкции и Развития. На этой странице нашего сайта собраны программы, действующие в данный момент. Точность и актуальность информации обеспечивается регулярными проверками и своевременными обновлениями, которые выполняются в автоматическом режиме.



Что нужно знать потенциальному держателю?



1. Такой пластик дает возможность оплачивать услуги и товары, также снимать наличные деньги в банкоматах строго в пределах суммы, которая лежит на счету.



2. При мгновенной выдаче вы получите неименной пластик, то есть на ней не будут указаны ваши имя и фамилия. Несмотря на отсутствие персонализации, маловероятно, чтобы вы столкнулись с какими-либо ограничениями и неудобствами.



3. Стоимость выпуска и обслуживания будет ниже по сравнению с персонализированным банковским продуктом.



На что обратить внимание при выборе?



Основные параметры каждой программы, представленной на сайте — это:



• стоимость годового обслуживания;



• проценты, начисляемые на остаток на счету;



• услуга CashBack, позволяющая вернуть на счет часть потраченных денег;



• различные бонусы.



Бонусам стоит уделить особое внимание, если вы много путешествуете, часто приобретаете товары в супермаркетах или регулярно пользуетесь автомобилем. Если же это не так, можно заказать пластик, не предполагающий какие-либо бонусы.



Вы можете сортировать информацию о каждому из вышеперечисленных критериев. При этом в верхнюю часть таблицы поднимутся предложения, оптимально соответствующие вашим потребностям.



Как оформить заявку



Достаточно одного нажатия кнопки, чтоб система перенаправила вас на страницу с размещенной на ней онлайн-формой заявления. У вас есть возможность заполнить его и отослать на рассмотрение, не тратя времени на поездку в банковское отделение. Все делается онлайн, и вам не нужно отходить от домашнего или рабочего компьютера, а о принятом решении вам сообщат звонком или SMS на указанный номер телефона.

