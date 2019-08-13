



Дебетовая карта — удобный и надежный банковский продукт. Она заменяет наличные при оплате товаров и услуг, ей можно пользоваться при совершении онлайн-покупок, а если вам потребовались банкноты, с ее же помощью их можно снять в банкомате.



Такой пластик выдает практически любой банк. Однако стандартная процедура оформления занимает несколько дней, что не очень удобно для людей, которые торопятся. В расчете на них появился альтернативный вариант — услуга моментального получения.



Мгновенная выдача и ее особенности



Вы можете получить необходимый пластик буквально за 10-15 минут, однако он будет неперсонализированным (неименным), то есть на нем не указываются имя и фамилия держателя. Обычно это не влечет за собой никаких ограничений и неудобств. Могут возникнуть сложности при бронировании номеров в отелях или совершении покупок в онлайн-магазинах, но сервисы, предъявляющие жесткие требования о персонализации — это, скорее, исключение, чем правило.



Информационная поддержка на Banki.ru



На этой странице нашего онлайн-сервиса собраны актуальные предложения банка Уралсиб. Выберите вариант, который считаете наиболее выгодным, и получите в свое распоряжение удобный и надежный пластик.



С чего начать выбор? С внимательного изучения условий каждого предложения. В первую очередь, нужно принять в расчет:



• стоимость годового обслуживания;



• начисляемые на остаток проценты;



• наличие или отсутствие услуги CashBack, позволяющей вернуть часть потраченных средств;



• возможные бонусы;



• степень популярности той или иной программы.



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