Россия
Вход
Поиск

Мультивалютные дебетовые карты в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Мультивалютные дебетовые карты в ФФин Банке в городах:

Подробнее

Тех, кому приходится часто совершать операции в валюте, заинтересуют мультивалютные дебетовые карты в ФФин Банке. Такая карточка открывает одновременный доступ сразу к трем счетам — в рублях долларах и евро. Не нужно получать для каждого счета отдельный платежный инструмент, достаточно один раз оформить этот продукт. Это удобно для совершения покупок в зарубежных интернет-магазинах с валютной оплатой, а также для расчета во время путешествий.

Принцип использования и преимущества

Клиент открывает в банке три счета, после чего на его имя оформляется пластик. Она позволяет рассчитываться за товары и услуги, причем деньги можно снимать в требуемой валюте. Если их недостаточно для оплаты, они будут списаны со следующего счета по приоритету, причем валюты конвертируются по банковскому тарифу.

У такого инструмента есть ряд преимуществ:

  • Постоянный удобный доступ к деньгам. Нет необходимости получать дополнительные карточки, запоминать пароли и сталкиваться с другими неудобствами.
  • Беспроблемная оплата покупок за границей. Не приходится обращаться в пункты валютного обмена и терять средства на конвертацию.
  • Пользование различными скидками и бонусами по партнерским программам. Партнеры банка помогают совершать более выгодные сделки благодаря специальным предложениям.

    • Ежегодное обслуживание ее стоит дороже, чем обычной дебетовой, однако эти расходы оправданы комфортом использования.

    Помощь сервиса Banki.ru при выборе

    Чтобы ознакомиться с условиями предоставления услуги, воспользуйтесь помощью сервиса Banki.ru. Ознакомьтесь с параметрами выдачи, стоимостью годового обслуживания, после этого перейдите на страницу банка. Подать заявку предлагается онлайн — заполните анкету и отправьте ее через интернет, не выходя из дома.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ