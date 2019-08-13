|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
|
1 заявка
|
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|нет
|
3 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Тех, кому приходится часто совершать операции в валюте, заинтересуют мультивалютные дебетовые карты в ФФин Банке. Такая карточка открывает одновременный доступ сразу к трем счетам — в рублях долларах и евро. Не нужно получать для каждого счета отдельный платежный инструмент, достаточно один раз оформить этот продукт. Это удобно для совершения покупок в зарубежных интернет-магазинах с валютной оплатой, а также для расчета во время путешествий.
Принцип использования и преимущества
Клиент открывает в банке три счета, после чего на его имя оформляется пластик. Она позволяет рассчитываться за товары и услуги, причем деньги можно снимать в требуемой валюте. Если их недостаточно для оплаты, они будут списаны со следующего счета по приоритету, причем валюты конвертируются по банковскому тарифу.
У такого инструмента есть ряд преимуществ:
Ежегодное обслуживание ее стоит дороже, чем обычной дебетовой, однако эти расходы оправданы комфортом использования.
Помощь сервиса Banki.ru при выборе
Чтобы ознакомиться с условиями предоставления услуги, воспользуйтесь помощью сервиса Banki.ru. Ознакомьтесь с параметрами выдачи, стоимостью годового обслуживания, после этого перейдите на страницу банка. Подать заявку предлагается онлайн — заполните анкету и отправьте ее через интернет, не выходя из дома.