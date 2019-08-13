Тех, кому приходится часто совершать операции в валюте, заинтересуют мультивалютные дебетовые карты в ФФин Банке. Такая карточка открывает одновременный доступ сразу к трем счетам — в рублях долларах и евро. Не нужно получать для каждого счета отдельный платежный инструмент, достаточно один раз оформить этот продукт. Это удобно для совершения покупок в зарубежных интернет-магазинах с валютной оплатой, а также для расчета во время путешествий.

Принцип использования и преимущества

Клиент открывает в банке три счета, после чего на его имя оформляется пластик. Она позволяет рассчитываться за товары и услуги, причем деньги можно снимать в требуемой валюте. Если их недостаточно для оплаты, они будут списаны со следующего счета по приоритету, причем валюты конвертируются по банковскому тарифу.

У такого инструмента есть ряд преимуществ:

Постоянный удобный доступ к деньгам. Нет необходимости получать дополнительные карточки, запоминать пароли и сталкиваться с другими неудобствами.

Беспроблемная оплата покупок за границей. Не приходится обращаться в пункты валютного обмена и терять средства на конвертацию.

Пользование различными скидками и бонусами по партнерским программам. Партнеры банка помогают совершать более выгодные сделки благодаря специальным предложениям.

Ежегодное обслуживание ее стоит дороже, чем обычной дебетовой, однако эти расходы оправданы комфортом использования.

Помощь сервиса Banki.ru при выборе

Чтобы ознакомиться с условиями предоставления услуги, воспользуйтесь помощью сервиса Banki.ru. Ознакомьтесь с параметрами выдачи, стоимостью годового обслуживания, после этого перейдите на страницу банка. Подать заявку предлагается онлайн — заполните анкету и отправьте ее через интернет, не выходя из дома.