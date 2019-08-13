|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard World Black Edition
|до 7%
|0 - 18 000
|до 10%
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Mastercard World
|до 7%
|0 - 3 600
|до 7,5%
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Мультивалютные дебетовые карты в Ситибанке станут удобным инструментом для тех, кто часто пользуется средствами с нескольких валютных счетов. Она позволяет не получать несколько карточек, привязанных к рублевому, долларовому и евровому счету, а использовать один инструмент, который будет работать в любой цивилизованной стране мира. Для работы используются системы Visa или MasterCard, это позволяет оплачивать товары и услуги как через интернет, так и в обычных магазинах.
Возможности использования
Пластик выдается на срок до двух лет, при этом стоимость ежегодного обслуживания несколько выше, чем по стандартным программам из-за расширенного перечня возможностей. Он зависит от типа — Стандарт, Голд или Платинум: чем выше класс, тем больше доступно полезных функций.
Обладают следующими преимуществами:
Условия выдачи
Пластик такого типа предоставляются каждому гражданину, для оформления достаточно паспортных данных. Чтобы выбрать подходящую программу, ознакомьтесь с действующими условиями на сайте Banki.ru. Сравните доступные возможности и стоимость обслуживания, после этого перейдите на официальную страницу для подачи заявки. Отправка через интернет позволит не тратить время, достаточно будет лишь подойти в отделение за готовой карточкой через несколько дней.