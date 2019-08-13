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Мультивалютные дебетовые карты в Ситибанке

Банк: Ситибанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World Black Edition
 до 7% 0 - 18 000 до 10%
  • другое
Mastercard World
 до 7% 0 - 3 600 до 7,5%
  • другое
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Мультивалютные дебетовые карты в Ситибанке станут удобным инструментом для тех, кто часто пользуется средствами с нескольких валютных счетов. Она позволяет не получать несколько карточек, привязанных к рублевому, долларовому и евровому счету, а использовать один инструмент, который будет работать в любой цивилизованной стране мира. Для работы используются системы Visa или MasterCard, это позволяет оплачивать товары и услуги как через интернет, так и в обычных магазинах.

Возможности использования

Пластик выдается на срок до двух лет, при этом стоимость ежегодного обслуживания несколько выше, чем по стандартным программам из-за расширенного перечня возможностей. Он зависит от типа — Стандарт, Голд или Платинум: чем выше класс, тем больше доступно полезных функций.

Обладают следующими преимуществами:

  • Возврат части средств на счет после завершения сделки — кешбэк. Это дает возможность меньше тратить на повседневные покупки и оплату услуг.
  • Овердрафт — доступ к банковским заемным средствам при недостатке денег. Можно использовать кредит в пределах установленного лимита, процентная ставка будет невысокой.
  • Бонусы, скидки по специальным предложениям. Партнерские программы открывают доступ к выгодным условиям при участии в рекламных акциях.

    • Условия выдачи

    Пластик такого типа предоставляются каждому гражданину, для оформления достаточно паспортных данных. Чтобы выбрать подходящую программу, ознакомьтесь с действующими условиями на сайте Banki.ru. Сравните доступные возможности и стоимость обслуживания, после этого перейдите на официальную страницу для подачи заявки. Отправка через интернет позволит не тратить время, достаточно будет лишь подойти в отделение за готовой карточкой через несколько дней.

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