Мультивалютные дебетовые карты в Ситибанке станут удобным инструментом для тех, кто часто пользуется средствами с нескольких валютных счетов. Она позволяет не получать несколько карточек, привязанных к рублевому, долларовому и евровому счету, а использовать один инструмент, который будет работать в любой цивилизованной стране мира. Для работы используются системы Visa или MasterCard, это позволяет оплачивать товары и услуги как через интернет, так и в обычных магазинах.

Возможности использования

Пластик выдается на срок до двух лет, при этом стоимость ежегодного обслуживания несколько выше, чем по стандартным программам из-за расширенного перечня возможностей. Он зависит от типа — Стандарт, Голд или Платинум: чем выше класс, тем больше доступно полезных функций.

Обладают следующими преимуществами:

Возврат части средств на счет после завершения сделки — кешбэк. Это дает возможность меньше тратить на повседневные покупки и оплату услуг.

Овердрафт — доступ к банковским заемным средствам при недостатке денег. Можно использовать кредит в пределах установленного лимита, процентная ставка будет невысокой.

Бонусы, скидки по специальным предложениям. Партнерские программы открывают доступ к выгодным условиям при участии в рекламных акциях.

Условия выдачи

Пластик такого типа предоставляются каждому гражданину, для оформления достаточно паспортных данных. Чтобы выбрать подходящую программу, ознакомьтесь с действующими условиями на сайте Banki.ru. Сравните доступные возможности и стоимость обслуживания, после этого перейдите на официальную страницу для подачи заявки. Отправка через интернет позволит не тратить время, достаточно будет лишь подойти в отделение за готовой карточкой через несколько дней.