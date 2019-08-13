Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Авангард»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|нет
|600
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Относительно недавно была разработана новая российская платежная система. Сегодня она активно развивается, совершенствуется и продвигается. Многие граждане уже являются держателями дебетовых карт МИР, эмитированных в банке «Авангард». Он, как и многие другие лидеры рынка, за короткое время наладил выпуск продукта, предложив потребителям выгодные условия сотрудничества. Чтобы присоединиться к программе, откройте сайт Banki.ru. На портале есть подробное описание, отзывы, а также оценка преимуществ и недостатков с точки зрения экспертов. Опция «Онлайн-заявка» позволит воспользоваться услугой вне зависимости от времени суток и местонахождения.
Процедура оформления
Процесс получения МИРа мало чем отличается от выпуска пластика привычных международных систем Visa и MasterCard. Он происходит в несколько этапов:
1) Подача заявки. Может осуществляться двумя способами:
2) Подтверждение согласия на обработку данных (подписью или путем введения уникального кода, если оформление происходит в режиме онлайн).
3) Изготовление. Скорость зависит от организации-эмитента. Обычно требуется не менее трех рабочих дней.
4) Получение на руки. Для этого нужно приехать в банк в оговоренное заранее время, подписать документы и получить.
5) Активация. Новому владельцу выдается персональный код из четырех цифр или предлагается придумать и ввести его самостоятельно. Затем счет следует пополнить на незначительную сумму либо следовать другим инструкциям менеджеров компании.
Преимущества использования портала Banki.ru
Современный оналйн-сервис позволяет быстро разобраться в нюансах получения и использования нового платежного инструмента. На сайте доступна самая свежая информация о:
Кроме актуальных сведений, портал также может предложить воспользоваться полезными опциями, в том числе: совет эксперта, моментальная онлайн-заявка, ряд сервисов для поиска кредитных решений. Все информационные услуги оказываются бесплатно и не предполагают никаких дополнительных комиссий.