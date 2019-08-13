Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Авангард»

Относительно недавно была разработана новая российская платежная система. Сегодня она активно развивается, совершенствуется и продвигается. Многие граждане уже являются держателями дебетовых карт МИР, эмитированных в банке «Авангард». Он, как и многие другие лидеры рынка, за короткое время наладил выпуск продукта, предложив потребителям выгодные условия сотрудничества. Чтобы присоединиться к программе, откройте сайт Banki.ru. На портале есть подробное описание, отзывы, а также оценка преимуществ и недостатков с точки зрения экспертов. Опция «Онлайн-заявка» позволит воспользоваться услугой вне зависимости от времени суток и местонахождения.

Процедура оформления

Процесс получения МИРа мало чем отличается от выпуска пластика привычных международных систем Visa и MasterCard. Он происходит в несколько этапов:

1) Подача заявки. Может осуществляться двумя способами:

традиционным (личное посещение отделения банка);

современным (через интернет).

2) Подтверждение согласия на обработку данных (подписью или путем введения уникального кода, если оформление происходит в режиме онлайн).

3) Изготовление. Скорость зависит от организации-эмитента. Обычно требуется не менее трех рабочих дней.

4) Получение на руки. Для этого нужно приехать в банк в оговоренное заранее время, подписать документы и получить.

5) Активация. Новому владельцу выдается персональный код из четырех цифр или предлагается придумать и ввести его самостоятельно. Затем счет следует пополнить на незначительную сумму либо следовать другим инструкциям менеджеров компании.

Преимущества использования портала Banki.ru

Современный оналйн-сервис позволяет быстро разобраться в нюансах получения и использования нового платежного инструмента. На сайте доступна самая свежая информация о:

банках-эмитентах (общие сведения, оценка рейтинговых агентств, количество офисов и банкоматов);

финансовых продуктах (условия и стоимость обслуживания, плюсы, минусы, ограничения);

действующих акциях и программах лояльности (кешбэк, процент на остаток, начисление милей и другие).

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