Россия
Вход
Поиск

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Авангард»

Банк: Авангард
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 600 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Авангард» в городах:

Подробнее

Относительно недавно была разработана новая российская платежная система. Сегодня она активно развивается, совершенствуется и продвигается. Многие граждане уже являются держателями дебетовых карт МИР, эмитированных в банке «Авангард». Он, как и многие другие лидеры рынка, за короткое время наладил выпуск продукта, предложив потребителям выгодные условия сотрудничества. Чтобы присоединиться к программе, откройте сайт Banki.ru. На портале есть подробное описание, отзывы, а также оценка преимуществ и недостатков с точки зрения экспертов. Опция «Онлайн-заявка» позволит воспользоваться услугой вне зависимости от времени суток и местонахождения.

Процедура оформления

Процесс получения МИРа мало чем отличается от выпуска пластика привычных международных систем Visa и MasterCard. Он происходит в несколько этапов:

1) Подача заявки. Может осуществляться двумя способами:

  • традиционным (личное посещение отделения банка);
  • современным (через интернет).

    • 2) Подтверждение согласия на обработку данных (подписью или путем введения уникального кода, если оформление происходит в режиме онлайн).

    3) Изготовление. Скорость зависит от организации-эмитента. Обычно требуется не менее трех рабочих дней.

    4) Получение на руки. Для этого нужно приехать в банк в оговоренное заранее время, подписать документы и получить.

    5) Активация. Новому владельцу выдается персональный код из четырех цифр или предлагается придумать и ввести его самостоятельно. Затем счет следует пополнить на незначительную сумму либо следовать другим инструкциям менеджеров компании.

    Преимущества использования портала Banki.ru

    Современный оналйн-сервис позволяет быстро разобраться в нюансах получения и использования нового платежного инструмента. На сайте доступна самая свежая информация о:

  • банках-эмитентах (общие сведения, оценка рейтинговых агентств, количество офисов и банкоматов);
  • финансовых продуктах (условия и стоимость обслуживания, плюсы, минусы, ограничения);
  • действующих акциях и программах лояльности (кешбэк, процент на остаток, начисление милей и другие).

    • Кроме актуальных сведений, портал также может предложить воспользоваться полезными опциями, в том числе: совет эксперта, моментальная онлайн-заявка, ряд сервисов для поиска кредитных решений. Все информационные услуги оказываются бесплатно и не предполагают никаких дополнительных комиссий.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ