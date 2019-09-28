Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Банке «Санкт-Петербург»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 5%
|0
|1%
|нет
|
|нет
|0
|нет
|нет
|
|нет
|0
|нет
|
|
|нет
|500
|нет
|
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Появившаяся в 2015 году национальная платежная система стремительно развивается. На сегодняшний день держателями дебетовых карт МИР, в том числе выпущенных в Банке «Санкт-Петербург», являются несколько десятков миллионов человек, и их число продолжает расти. Узнать о преимуществах использования данного продукта в повседневной жизни, специальных бонусных программах и возможных ограничениях можно на бесплатном портале Banki.ru. Все сведения на сайте регулярно проверяются и обновляются, что позволяет им всегда оставаться актуальными.
Плюсы и минусы
На сегодняшний день не существует идеальных банковских решений, каждое из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны с точки зрения потребителей. Приятно отметить, что у НСПК достоинств отмечают значительно больше, чем минусов. К преимуществам можно отнести:
В перечень включены наиболее важные достоинства, в каждой отдельно взятой ситуации их может оказаться больше.
Заказ выпуска через портал Banki.ru
Высокий уровень развития цифровых технологий позволяет совершать многие действия не выходя из дома. В частности, сегодня можно узнать о любом банковском продукте, получить совет от специалиста и отправить заявку на оформление в режиме онлайн, если воспользоваться удобным и современным порталом Banki.ru. Чтобы получить желаемую услугу, нужно выполнить несколько простых действий:
Процедура не требует особых навыков и каких-либо материальных затрат. Воспользоваться услугой можно в любое время суток.