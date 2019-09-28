Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
до 5% 0 1% нет
Мир Классическая
нет 0 нет нет
Мир
нет 0 нет
  • другое
Мир Классическая
нет 500 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Появившаяся в 2015 году национальная платежная система стремительно развивается. На сегодняшний день держателями дебетовых карт МИР, в том числе выпущенных в Банке «Санкт-Петербург», являются несколько десятков миллионов человек, и их число продолжает расти. Узнать о преимуществах использования данного продукта в повседневной жизни, специальных бонусных программах и возможных ограничениях можно на бесплатном портале Banki.ru. Все сведения на сайте регулярно проверяются и обновляются, что позволяет им всегда оставаться актуальными.

Плюсы и минусы

На сегодняшний день не существует идеальных банковских решений, каждое из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны с точки зрения потребителей. Приятно отметить, что у НСПК достоинств отмечают значительно больше, чем минусов. К преимуществам можно отнести:

  • высокую степень защиты при совершении операций и хранении средств;
  • недорогое обслуживание;
  • внедрение современных технологий (бесконтактная оплата, подключение к смартфону);
  • широкое покрытие по всей стране;
  • возможность расплачиваться в интернет-магазинах.

    • В перечень включены наиболее важные достоинства, в каждой отдельно взятой ситуации их может оказаться больше.

    Заказ выпуска через портал Banki.ru

    Высокий уровень развития цифровых технологий позволяет совершать многие действия не выходя из дома. В частности, сегодня можно узнать о любом банковском продукте, получить совет от специалиста и отправить заявку на оформление в режиме онлайн, если воспользоваться удобным и современным порталом Banki.ru. Чтобы получить желаемую услугу, нужно выполнить несколько простых действий:

  • укажите город, где вы на данный момент проживаете и планируете обращаться в банк;
  • в меню «Продукты и услуги» выберите тот, который вас интересует;
  • используйте один из стандартных запросов (в строке сверху) или задайте параметры поиска самостоятельно;
  • ознакомьтесь с представленной подборкой, оцените плюсы и минусы, сравните предложения разных компаний, определите, какое из них подойдет вам наилучшим образом;
  • нажмите кнопку «Оформить» под описанием и следуйте инструкциям на официальном сайте компании-эмитента.

    • Процедура не требует особых навыков и каких-либо материальных затрат. Воспользоваться услугой можно в любое время суток.

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