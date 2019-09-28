Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Банке «Санкт-Петербург»

Появившаяся в 2015 году национальная платежная система стремительно развивается. На сегодняшний день держателями дебетовых карт МИР, в том числе выпущенных в Банке «Санкт-Петербург», являются несколько десятков миллионов человек, и их число продолжает расти. Узнать о преимуществах использования данного продукта в повседневной жизни, специальных бонусных программах и возможных ограничениях можно на бесплатном портале Banki.ru. Все сведения на сайте регулярно проверяются и обновляются, что позволяет им всегда оставаться актуальными.

Плюсы и минусы

На сегодняшний день не существует идеальных банковских решений, каждое из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны с точки зрения потребителей. Приятно отметить, что у НСПК достоинств отмечают значительно больше, чем минусов. К преимуществам можно отнести:

высокую степень защиты при совершении операций и хранении средств;

недорогое обслуживание;

внедрение современных технологий (бесконтактная оплата, подключение к смартфону);

широкое покрытие по всей стране;

возможность расплачиваться в интернет-магазинах.

В перечень включены наиболее важные достоинства, в каждой отдельно взятой ситуации их может оказаться больше.

Заказ выпуска через портал Banki.ru

Высокий уровень развития цифровых технологий позволяет совершать многие действия не выходя из дома. В частности, сегодня можно узнать о любом банковском продукте, получить совет от специалиста и отправить заявку на оформление в режиме онлайн, если воспользоваться удобным и современным порталом Banki.ru. Чтобы получить желаемую услугу, нужно выполнить несколько простых действий:

укажите город, где вы на данный момент проживаете и планируете обращаться в банк;

в меню «Продукты и услуги» выберите тот, который вас интересует;

используйте один из стандартных запросов (в строке сверху) или задайте параметры поиска самостоятельно;

ознакомьтесь с представленной подборкой, оцените плюсы и минусы, сравните предложения разных компаний, определите, какое из них подойдет вам наилучшим образом;

нажмите кнопку «Оформить» под описанием и следуйте инструкциям на официальном сайте компании-эмитента.

Процедура не требует особых навыков и каких-либо материальных затрат. Воспользоваться услугой можно в любое время суток.