Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Центр-инвест»

Банк: Центр-инвест
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 2 400 1% нет
Мир
5% 0 нет нет
до 4% 720 1% нет
Мир
до 4% 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Центр-инвест» в городах:

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Дебетовую карту МИР в банке «Центр-инвест» может оформить не только студент, пенсионер или работник бюджетной сферы. Это доступно любому гражданину, который заботится о сохранности своих финансов и хотел бы присоединиться к первой национальной платежной системе. Специалисты портала Banki.ru подготовили подборку наиболее интересных предложений и опубликовали ее на сайте с подробным описанием каждого варианта. Здесь же можно посмотреть статистику поданных на оформление заявок и самому перейти к заполнению анкеты в один клик.

Плюсы и минусы НСПК

Прошло немного времени с начала массового выпуска нового платежного инструмента, а он уже успел завоевать признание потребителей. К наиболее важным его преимуществам можно отнести:

  • независимость от сторонних (в том числе иностранных) организаций, автономность;
  • высокотехнологичную систему безопасности 3d-secure;
  • бесплатную эмиссию;
  • выгодные тарифы на обслуживание;
  • широкие возможности использования;
  • технологию бесконтактных платежей для совершения недорогих покупок;
  • кешбэк;
  • бонусные предложения для держателей.

    • На основе данного перечня можно сделать вывод о том, что НСПК практически ни в чем не уступает зарубежным аналогам и обладает достаточно большим функционалом для комфортного использования в повседневной жизни. Но есть некоторые недостатки, которые создают серьезные неудобства:

  • доступна только одна валюта – рубль;
  • нельзя использовать за границей (требуется оформление кобейджингового продукта);
  • не поддерживается в большинстве иностранных интернет-магазинов.

    • Возможно, со временем разработчики смогут решить эти проблемы, сделав данный платежный инструмент действительно универсальным.

    Поиск оптимального решения на сайте Banki.ru

    Оформить МИР сегодня можно во многих банках, но стоимость и порядок обслуживания будут существенно отличаться. Чтобы подобрать наиболее выгодный вариант, воспользуйтесь бесплатным онлайн-сервисом Banki.ru. Расширенный поиск позволяет настроить до 12 параметров, чтобы найти решение, которое будет наилучшим образом соответствовать вашим личным запросам и предпочтениям.

    После того как вы определились с продуктом, можно приступать к оформлению, нажав кнопку под его описанием. За использование этой опции не взимается никаких дополнительных комиссий.

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