Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
до 7% 0 нет
  • благотворительность
до 1% 3 000 нет
  • благотворительность
до 1% 5 500 нет
  • благотворительность
Мир
до 7% 0 нет
  • благотворительность
Visa Classic
Visa Signature
Mastercard World
Mastercard World Black Edition
Мир
6% 0 - 23 988 нет
  • благотворительность
до 5% 0 - 999 нет
  • заправки
Visa Classic
Mastercard World
Мир
до 5% 0 - 1 188 нет
  • благотворительность

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Московском Кредитном Банке в городах:

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Если вы давно планировали присоединиться к национальной платежной системе и получить дебетовую карту МИР, воспользуйтесь современным бесплатным онлайн-сервисом Banki.ru. Здесь представлены финансовые продукты ведущих российских компаний, в том числе Московского Кредитного Банка, который предлагает выгодные условия сотрудничества и располагает обширной филиальной сетью. Ознакомившись с описанием, воспользуйтесь опцией «Онлайн-заявка», чтобы в один клик перейти к анкете на сайте банка. Такой подход значительно ускорит процедуру оформления.

Возможности НСПК

Национальная платежная система, по задумке разработчиков, должна была стать полноценной альтернативой иностранным структурам. Она продолжает активно развиваться и наращивать функционал, чтобы обеспечить пользователям возможность совершать привычные финансовые операции без каких-либо ограничений. На сегодняшний день она позволяет:

  • делать покупки в небольших точках продаж и крупных торговых центрах;
  • расплачиваться в отелях, кафе, ресторанах, парикмахерских и других местах;
  • оплачивать заказы во всех российских и некоторых иностранных интернет-магазинах;
  • переводить средства между своими счетами;
  • отправлять деньги другим людям;
  • хранить накопления и получать процент на остаток;
  • частично возвращать потраченное в виде кеша.

    • Основной недостаток – невозможность использования за рубежом. Чтобы быстро решить эту проблему, были разработаны особые кобейджинговый пластик в партнерстве с системами Maestro, UnionPay и JCB.

    Как оформить с помощью сайта Banki.ru

    Использование информационного сервиса Banki.ru позволяет быстро найти нужную информацию о банковском продукте, а также мгновенно перейти к процедуре оформления. Если вы уже точно знаете, услугой какого банка желаете воспользоваться, откройте страницу ее описанием. В самом низу будет расположена кнопка, позволяющая в один клик приступить к заполнению клиентской анкеты и отправке электронной заявки.

    Если выбор еще не сделан, зайдите в соответствующий раздел и укажите наиболее значимые для вас характеристики продукта. Рассмотрите доступные предложения, сравните их, оцените выгоды. Дополнительно можно ознакомиться с отзывами или оценкой эксперта. Далее следуйте инструкции, описанной выше.

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