Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Московском Кредитном Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 1%
|3 000
|нет
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 1%
|5 500
|нет
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|до 7%
|0
|нет
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Visa Classic
Visa Signature
Mastercard World
Mastercard World Black Edition
|6%
|0 - 23 988
|нет
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|до 5%
|0 - 999
|нет
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Visa Classic
Mastercard World
|до 5%
|0 - 1 188
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если вы давно планировали присоединиться к национальной платежной системе и получить дебетовую карту МИР, воспользуйтесь современным бесплатным онлайн-сервисом Banki.ru. Здесь представлены финансовые продукты ведущих российских компаний, в том числе Московского Кредитного Банка, который предлагает выгодные условия сотрудничества и располагает обширной филиальной сетью. Ознакомившись с описанием, воспользуйтесь опцией «Онлайн-заявка», чтобы в один клик перейти к анкете на сайте банка. Такой подход значительно ускорит процедуру оформления.
Возможности НСПК
Национальная платежная система, по задумке разработчиков, должна была стать полноценной альтернативой иностранным структурам. Она продолжает активно развиваться и наращивать функционал, чтобы обеспечить пользователям возможность совершать привычные финансовые операции без каких-либо ограничений. На сегодняшний день она позволяет:
Основной недостаток – невозможность использования за рубежом. Чтобы быстро решить эту проблему, были разработаны особые кобейджинговый пластик в партнерстве с системами Maestro, UnionPay и JCB.
Как оформить с помощью сайта Banki.ru
Использование информационного сервиса Banki.ru позволяет быстро найти нужную информацию о банковском продукте, а также мгновенно перейти к процедуре оформления. Если вы уже точно знаете, услугой какого банка желаете воспользоваться, откройте страницу ее описанием. В самом низу будет расположена кнопка, позволяющая в один клик приступить к заполнению клиентской анкеты и отправке электронной заявки.
Если выбор еще не сделан, зайдите в соответствующий раздел и укажите наиболее значимые для вас характеристики продукта. Рассмотрите доступные предложения, сравните их, оцените выгоды. Дополнительно можно ознакомиться с отзывами или оценкой эксперта. Далее следуйте инструкции, описанной выше.