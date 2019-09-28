Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Московском Кредитном Банке

Если вы давно планировали присоединиться к национальной платежной системе и получить дебетовую карту МИР, воспользуйтесь современным бесплатным онлайн-сервисом Banki.ru. Здесь представлены финансовые продукты ведущих российских компаний, в том числе Московского Кредитного Банка, который предлагает выгодные условия сотрудничества и располагает обширной филиальной сетью. Ознакомившись с описанием, воспользуйтесь опцией «Онлайн-заявка», чтобы в один клик перейти к анкете на сайте банка. Такой подход значительно ускорит процедуру оформления.

Возможности НСПК

Национальная платежная система, по задумке разработчиков, должна была стать полноценной альтернативой иностранным структурам. Она продолжает активно развиваться и наращивать функционал, чтобы обеспечить пользователям возможность совершать привычные финансовые операции без каких-либо ограничений. На сегодняшний день она позволяет:

делать покупки в небольших точках продаж и крупных торговых центрах;

расплачиваться в отелях, кафе, ресторанах, парикмахерских и других местах;

оплачивать заказы во всех российских и некоторых иностранных интернет-магазинах;

переводить средства между своими счетами;

отправлять деньги другим людям;

хранить накопления и получать процент на остаток;

частично возвращать потраченное в виде кеша.

Основной недостаток – невозможность использования за рубежом. Чтобы быстро решить эту проблему, были разработаны особые кобейджинговый пластик в партнерстве с системами Maestro, UnionPay и JCB.

Как оформить с помощью сайта Banki.ru

Использование информационного сервиса Banki.ru позволяет быстро найти нужную информацию о банковском продукте, а также мгновенно перейти к процедуре оформления. Если вы уже точно знаете, услугой какого банка желаете воспользоваться, откройте страницу ее описанием. В самом низу будет расположена кнопка, позволяющая в один клик приступить к заполнению клиентской анкеты и отправке электронной заявки.

Если выбор еще не сделан, зайдите в соответствующий раздел и укажите наиболее значимые для вас характеристики продукта. Рассмотрите доступные предложения, сравните их, оцените выгоды. Дополнительно можно ознакомиться с отзывами или оценкой эксперта. Далее следуйте инструкции, описанной выше.