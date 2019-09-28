Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Плюс Банке

Банк: Плюс Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
до 4% 0 нет нет
Мир Классическая
нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Плюс Банке в городах:

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Планируя оформление дебетовой карты МИР, стоит обратить внимание на предложение Плюс Банка. Это надежная российская компания, которая имеет обширную филиальную сеть и предлагает высокие стандарты обслуживания. На портале Banki.ru доступна актуальная информация об этом банке и его продуктах, к каждому из которых есть подробное описание, перечень основных плюсов и минусов, отзывы пользователей. Все сведения можно получить бесплатно в любое удобное время, в том числе ночью, в выходные и праздничные дни.

Специфика продукта

Разработка отечественных специалистов обладает особой спецификой и имеет как достоинства, так и недостатки. Создавалась она и популяризировалась при активной государственной поддержке. Было выпущено несколько законодательных актов, позволивших уже в первые месяцы после запуска сформировать значительную клиентскую базу.

Первыми держателями нового платежного инструмента стали сотрудники бюджетных организаций и пенсионеры. Сформировались три основные программы обслуживания:

  • зарплатная;
  • пенсионная;
  • классическая.

    • Последняя, как и позднее появившаяся премиальная программа, рассчитана на граждан, которые по собственной инициативе решили подержать национальный проект.

    На сегодняшний день МИР практически ни в чем не уступает своим западным аналогам, она выполняет такие же функции и позволяет без проблем и задержек совершать привычные банковские операции:

  • оплачивать покупки и услуги;
  • переводить денежные средства между счетами;
  • расплачиваться за товары, приобретенные через российские и некоторые иностранные интернет-магазины.

    • Непрекращающаяся работа над усовершенствованием национальной системы платежей позволит в скором будущем устранить отмеченные пользователями недочеты, сделав ее универсальным инструментом для ежедневного использования.

    Актуальная информация на портале Banki.ru

    Выбирая надежное финансовое решение, важно иметь доступ к свежей и достоверной информации по интересующим вопросам и услугам. Строгий контроль над актуальностью опубликованных на сайте сведений – один из основополагающих принципов работы онлайн-сервиса Banki.ru. Наши специалисты регулярно производят проверки и обновления, чтобы пользователи могли не сомневаться в правильности и точности данных на портале.

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