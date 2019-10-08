Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Промсвязьбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Gold
Mastercard World
|нет
|0 - 1 200
|есть
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25 заявок
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Mastercard World
|до 5%
|1 990
|есть
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8 заявок
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Mastercard World
|нет
|0 - 8 400
|есть
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7 заявок
|5%
|0
|3%
|нет
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|5%
|0
|3%
|нет
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|5%
|0 - 1 788
|есть
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Mastercard World
|5%
|0 - 1 188
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Планируя оформление дебетовой карты МИР, стоит обратить внимание на предложение Промсвязьбанка. Это надежная российская компания, которая имеет обширную филиальную сеть и предлагает высокие стандарты обслуживания. На портале Banki.ru доступна актуальная информация об этом банке и его продуктах, к каждому из которых есть подробное описание, перечень основных плюсов и минусов, отзывы пользователей. Все сведения можно получить бесплатно в любое удобное время, в том числе ночью, в выходные и праздничные дни.
Специфика продукта
Разработка отечественных специалистов обладает особой спецификой и имеет как достоинства, так и недостатки. Создавалась она и популяризировалась при активной государственной поддержке. Было выпущено несколько законодательных актов, позволивших уже в первые месяцы после запуска сформировать значительную клиентскую базу.
Первыми держателями нового платежного инструмента стали сотрудники бюджетных организаций и пенсионеры. Сформировались три основные программы обслуживания:
Последняя, как и позднее появившаяся премиальная программа, рассчитана на граждан, которые по собственной инициативе решили подержать национальный проект.
На сегодняшний день МИР практически ни в чем не уступает своим западным аналогам, она выполняет такие же функции и позволяет без проблем и задержек совершать привычные банковские операции:
Непрекращающаяся работа над усовершенствованием национальной системы платежей позволит в скором будущем устранить отмеченные пользователями недочеты, сделав ее универсальным инструментом для ежедневного использования.
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