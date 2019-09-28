Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Сбербанке России

Дебетовую карту МИР в Сбербанке России может оформить не только студент, пенсионер или работник бюджетной сферы. Это доступно любому гражданину, который заботится о сохранности своих финансов и хотел бы присоединиться к первой национальной платежной системе. Специалисты портала Banki.ru подготовили подборку наиболее интересных предложений и опубликовали ее на сайте с подробным описанием каждого варианта. Здесь же можно посмотреть статистику поданных на оформление заявок и самому перейти к заполнению анкеты в один клик.

Плюсы и минусы НСПК

Прошло немного времени с начала массового выпуска нового платежного инструмента, а он уже успел завоевать признание потребителей. К наиболее важным его преимуществам можно отнести:

независимость от сторонних (в том числе иностранных) организаций, автономность;

высокотехнологичную систему безопасности 3d-secure;

бесплатную эмиссию;

выгодные тарифы на обслуживание;

широкие возможности использования;

технологию бесконтактных платежей для совершения недорогих покупок;

кешбэк;

бонусные предложения для держателей.

На основе данного перечня можно сделать вывод о том, что НСПК практически ни в чем не уступает зарубежным аналогам и обладает достаточно большим функционалом для комфортного использования в повседневной жизни. Но есть некоторые недостатки, которые создают серьезные неудобства:

доступна только одна валюта – рубль;

нельзя использовать за границей (требуется оформление кобейджингового продукта);

не поддерживается в большинстве иностранных интернет-магазинов.

Возможно, со временем разработчики смогут решить эти проблемы, сделав данный платежный инструмент действительно универсальным.

Поиск оптимального решения на сайте Banki.ru

Оформить МИР сегодня можно во многих банках, но стоимость и порядок обслуживания будут существенно отличаться. Чтобы подобрать наиболее выгодный вариант, воспользуйтесь бесплатным онлайн-сервисом Banki.ru. Расширенный поиск позволяет настроить до 12 параметров, чтобы найти решение, которое будет наилучшим образом соответствовать вашим личным запросам и предпочтениям.

После того как вы определились с продуктом, можно приступать к оформлению, нажав кнопку под его описанием. За использование этой опции не взимается никаких дополнительных комиссий.