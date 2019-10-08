Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Севергазбанке

Банк: Севергазбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
5% 0 - 250 нет нет
Мир
до 4% 0 - 1 788 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Сегодня дебетовые карты МИР от Севергазбанка – популярный и востребованный продукт, поскольку обладают несколькими важными преимуществами по сравнению с предложениями конкурирующих структур. На портале Banki.ru вы можете ознакомиться с условиями обслуживания, плюсами, минусами и особыми ограничениями, сравнить данное решение с аналогичными в сегменте. Регулярные проверки и обновления на сайте являются гарантией того, что пользователи получат самую свежую и достоверную информацию.

Преимущества НСПК

О возможностях нового продукта знают далеко не все россияне, несмотря на глобальную рекламную кампанию. Чтобы понять, стоит ли уже сейчас присоединяться к национальной платежной системе, нужно узнать, какие преимущества дает ее использование. К наиболее значимым достоинствам простые граждане и эксперты относят:

  • автономность и независимость от иностранных структур;
  • усиленную многоуровневую защиту данных;
  • сложные внешние отличительные элементы, не позволяющие создать подделку;
  • бесплатную эмиссию и льготные тарифы на обслуживание;
  • широкую распространенность на территории России;
  • технологию бесконтактной оплаты;
  • программы лояльности на выбор.

    • В целом результат оправдал ожидания потребителей и самих разработчиков, но есть ряд вопросов, которые предстоит решить, чтобы сделать продукт максимально удобным и функциональным.

    Поиск нужного инструмента на Banki.ru

    Выбирая из широкого ассортимента банковских решений, не всегда можно понять, какое будет оптимальным. На портале Banki.ru не просто собраны лучшие предложения от ведущих российских компаний, но и разработана уникальная система фильтров, позволяющая всего за пару минут найти интересующий продукт. Всего три шага:

    1. Укажите город, в котором планируете обращаться в банк.

    2. В меню «Продукты и услуги» выберите нужный пункт.

    3. Задайте параметры поиска вручную (до 12 критериев в расширенной форме) или используйте один из стандартных пользовательских запросов в верхней строке.

    Система за секунды произведет анализ и отсортирует для вас варианты, максимально соответствующие запросу. Данный сервис доступен круглосуточно и не предполагает дополнительных комиссий при оформлении.

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