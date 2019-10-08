Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Солидарность»

Банк: Солидарность
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
5,5% 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в банке «Солидарность» в городах:

Подробнее

МИР – российский аналог всем известных иностранных платежных систем Visa и MasterCard. При создании этого продукта основной акцент сделали на безопасности и бесперебойности проведения операций в случае возникновения серьезного недопонимания с западными партнерами. Сегодня этот инструмент пользуется спросом у населения, а государственные программы способствуют стремительному расширению клиентской базы. Открыть счет и получить свою карту МИР можно в банке «Солидарность». Подробное описание условий сотрудничества доступно пользователям портала Banki.ru.

Порядок оформления

Процедура заключения договора на обслуживание данного платежного инструмента ничем не отличается от стандартной и предполагает те же самые этапы.

1. Выбор эмитента. На сегодняшний день порядка 70% всех банков в стране уже присоединились к проекту и обеспечили выпуск пластика нового формата. Поэтому потребитель имеет возможность выбирать из широкого ассортимента программ, учитывая свои личные потребности и предпочтения.

2. Подача заявки. Это можно сделать двумя способами:

  • лично в отделении;
  • онлайн с компьютера или смартфона.

    • В обоих случаях потребуется указать паспортные данные, номер полиса пенсионного страхования (СНИЛС), адрес регистрации и фактического проживания.

    3. Получение, подписание договора обслуживания, активация.

    В большинстве случаев ПИН-код присваивается автоматически, но при желании его можно изменить. В ряде банков клиенту сразу предложат придумать уникальный набор цифр самостоятельно, чтобы в дальнейшем использовать эту комбинацию при совершении сделок, покупок, переводов.

    Популярные предложения на Banki.ru

    Многие из нас при выборе нового для себя инструмента ориентируются на потребительский спрос и мнение большинства. Сервис Banki.ru учел эту тенденцию и опубликовал статистику поданных заявок для каждого продукта, давая возможность оценить, какой из них пользуется наибольшей популярностью среди населения. Пользователи также могут ознакомиться с подробным описанием условий использования продукта, отзывами клиентов и экспертной оценкой основных преимуществ и недостатков. На основании полученных сведений каждый сможет самостоятельно принять оптимальное финансовое решение.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях