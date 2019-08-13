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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в ВТБ

Банк: ВТБ
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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МИР – российский аналог всем известных иностранных платежных систем Visa и MasterCard. При создании этого продукта основной акцент сделали на безопасности и бесперебойности проведения операций в случае возникновения серьезного недопонимания с западными партнерами. Сегодня этот инструмент пользуется спросом у населения, а государственные программы способствуют стремительному расширению клиентской базы. Открыть счет и получить свою карту МИР можно в ВТБ. Подробное описание условий сотрудничества доступно пользователям портала Banki.ru.

Порядок оформления

Процедура заключения договора на обслуживание данного платежного инструмента ничем не отличается от стандартной и предполагает те же самые этапы.

1. Выбор эмитента. На сегодняшний день порядка 70% всех банков в стране уже присоединились к проекту и обеспечили выпуск пластика нового формата. Поэтому потребитель имеет возможность выбирать из широкого ассортимента программ, учитывая свои личные потребности и предпочтения.

2. Подача заявки. Это можно сделать двумя способами:

  • лично в отделении;
  • онлайн с компьютера или смартфона.

    • В обоих случаях потребуется указать паспортные данные, номер полиса пенсионного страхования (СНИЛС), адрес регистрации и фактического проживания.

    3. Получение, подписание договора обслуживания, активация.

    В большинстве случаев ПИН-код присваивается автоматически, но при желании его можно изменить. В ряде банков клиенту сразу предложат придумать уникальный набор цифр самостоятельно, чтобы в дальнейшем использовать эту комбинацию при совершении сделок, покупок, переводов.

    Популярные предложения на Banki.ru

    Многие из нас при выборе нового для себя инструмента ориентируются на потребительский спрос и мнение большинства. Сервис Banki.ru учел эту тенденцию и опубликовал статистику поданных заявок для каждого продукта, давая возможность оценить, какой из них пользуется наибольшей популярностью среди населения. Пользователи также могут ознакомиться с подробным описанием условий использования продукта, отзывами клиентов и экспертной оценкой основных преимуществ и недостатков. На основании полученных сведений каждый сможет самостоятельно принять оптимальное финансовое решение.

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