Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в ВТБ

МИР – российский аналог всем известных иностранных платежных систем Visa и MasterCard. При создании этого продукта основной акцент сделали на безопасности и бесперебойности проведения операций в случае возникновения серьезного недопонимания с западными партнерами. Сегодня этот инструмент пользуется спросом у населения, а государственные программы способствуют стремительному расширению клиентской базы. Открыть счет и получить свою карту МИР можно в ВТБ. Подробное описание условий сотрудничества доступно пользователям портала Banki.ru.

Порядок оформления

Процедура заключения договора на обслуживание данного платежного инструмента ничем не отличается от стандартной и предполагает те же самые этапы.

1. Выбор эмитента. На сегодняшний день порядка 70% всех банков в стране уже присоединились к проекту и обеспечили выпуск пластика нового формата. Поэтому потребитель имеет возможность выбирать из широкого ассортимента программ, учитывая свои личные потребности и предпочтения.

2. Подача заявки. Это можно сделать двумя способами:

лично в отделении;

онлайн с компьютера или смартфона.

В обоих случаях потребуется указать паспортные данные, номер полиса пенсионного страхования (СНИЛС), адрес регистрации и фактического проживания.

3. Получение, подписание договора обслуживания, активация.

В большинстве случаев ПИН-код присваивается автоматически, но при желании его можно изменить. В ряде банков клиенту сразу предложат придумать уникальный набор цифр самостоятельно, чтобы в дальнейшем использовать эту комбинацию при совершении сделок, покупок, переводов.

Популярные предложения на Banki.ru

Многие из нас при выборе нового для себя инструмента ориентируются на потребительский спрос и мнение большинства. Сервис Banki.ru учел эту тенденцию и опубликовал статистику поданных заявок для каждого продукта, давая возможность оценить, какой из них пользуется наибольшей популярностью среди населения. Пользователи также могут ознакомиться с подробным описанием условий использования продукта, отзывами клиентов и экспертной оценкой основных преимуществ и недостатков. На основании полученных сведений каждый сможет самостоятельно принять оптимальное финансовое решение.