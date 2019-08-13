Онлайн - заявка на дебетовую карту в ФФин Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
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|нет
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3 заявки
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Лучшие платежные средства на сайте banki.ru
Наш портал регулярно обновляет информацию о финансовых услугах. Благодаря этому посетители могут оформить дебетовую карту онлайн ФФин Банка, тщательно изучив условия сотрудничества до подписания договора. Мы расскажем, на какие основные параметры и дополнительные особенности следует обращать внимание при выборе.
Ключевые показатели
Наибольшее значение имеет стоимость обслуживания. В базовых версиях она достигает 1–3 тысяч рублей в месяц. Владельцам премиальных банковских продуктов приходится расставаться с такой же суммой каждый месяц. Столь большая разница объясняется широким спектром дополнительных услуг — в последнем случае клиент получает круглосуточный консьерж-сервис, скидки во многих магазинах, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов и другие привилегии.
Процентная ставка отображает заработок, который можно получать при накоплении денег в безналичной форме. Ее размер приблизительно соответствует условиям текущего депозита — благосостояние увеличивается на 5–8 % в год.
А что еще?
Специалисты banki.ru рекомендуют оценивать следующие условия:
1. Наличие кешбэков и бонусных программ. Они позволяют накапливать деньги, специальные баллы или «мили» на отдельном счете. При достижении определенной суммы пользователь может получать существенные скидки на товары, услуги и проездные документы. Зачастую компании поощряют активных клиентов — им предоставляются подарки, персонализированные продукты и бесплатные консультации.
2. Величину комиссий. Финансовые организации взимают плату за выполнение многих операций, включая снятие наличных, перечисление средств между счетами и СМС-информирование. Конечно, их величина относительно невелика — обычно она равняется 1–2 % от размера транзакции. Однако сумма всех платежей в течение года может стать важной статьей расходов.
3. Мультивалютные счета. Некоторые банки предлагают расчеты в денежных знаках других стран — например, евро, американских долларах, китайских юанях, японских йенах и прочих. Подобные программы особенно удобны для путешественников и бизнесменов, которые проводят немалую часть года в зарубежных поездках. Однако им стоит внимательно изучать положения договора — при смене валюты меняются многие показатели, от комиссионных за снятие денег в банкомате до процентных начислений.