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Онлайн - заявка на дебетовую карту в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Наш портал регулярно обновляет информацию о финансовых услугах. Благодаря этому посетители могут оформить дебетовую карту онлайн ФФин Банка, тщательно изучив условия сотрудничества до подписания договора. Мы расскажем, на какие основные параметры и дополнительные особенности следует обращать внимание при выборе.

Ключевые показатели

Наибольшее значение имеет стоимость обслуживания. В базовых версиях она достигает 1–3 тысяч рублей в месяц. Владельцам премиальных банковских продуктов приходится расставаться с такой же суммой каждый месяц. Столь большая разница объясняется широким спектром дополнительных услуг — в последнем случае клиент получает круглосуточный консьерж-сервис, скидки во многих магазинах, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов и другие привилегии.

Процентная ставка отображает заработок, который можно получать при накоплении денег в безналичной форме. Ее размер приблизительно соответствует условиям текущего депозита — благосостояние увеличивается на 5–8 % в год.

А что еще?

Специалисты banki.ru рекомендуют оценивать следующие условия:

1. Наличие кешбэков и бонусных программ. Они позволяют накапливать деньги, специальные баллы или «мили» на отдельном счете. При достижении определенной суммы пользователь может получать существенные скидки на товары, услуги и проездные документы. Зачастую компании поощряют активных клиентов — им предоставляются подарки, персонализированные продукты и бесплатные консультации.

2. Величину комиссий. Финансовые организации взимают плату за выполнение многих операций, включая снятие наличных, перечисление средств между счетами и СМС-информирование. Конечно, их величина относительно невелика — обычно она равняется 1–2 % от размера транзакции. Однако сумма всех платежей в течение года может стать важной статьей расходов.

3. Мультивалютные счета. Некоторые банки предлагают расчеты в денежных знаках других стран — например, евро, американских долларах, китайских юанях, японских йенах и прочих. Подобные программы особенно удобны для путешественников и бизнесменов, которые проводят немалую часть года в зарубежных поездках. Однако им стоит внимательно изучать положения договора — при смене валюты меняются многие показатели, от комиссионных за снятие денег в банкомате до процентных начислений.

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