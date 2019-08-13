Онлайн - заявка на дебетовую карту в ФФин Банке

Лучшие платежные средства на сайте banki.ru

Наш портал регулярно обновляет информацию о финансовых услугах. Благодаря этому посетители могут оформить дебетовую карту онлайн ФФин Банка, тщательно изучив условия сотрудничества до подписания договора. Мы расскажем, на какие основные параметры и дополнительные особенности следует обращать внимание при выборе.

Ключевые показатели

Наибольшее значение имеет стоимость обслуживания. В базовых версиях она достигает 1–3 тысяч рублей в месяц. Владельцам премиальных банковских продуктов приходится расставаться с такой же суммой каждый месяц. Столь большая разница объясняется широким спектром дополнительных услуг — в последнем случае клиент получает круглосуточный консьерж-сервис, скидки во многих магазинах, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов и другие привилегии.

Процентная ставка отображает заработок, который можно получать при накоплении денег в безналичной форме. Ее размер приблизительно соответствует условиям текущего депозита — благосостояние увеличивается на 5–8 % в год.

А что еще?

Специалисты banki.ru рекомендуют оценивать следующие условия:

1. Наличие кешбэков и бонусных программ. Они позволяют накапливать деньги, специальные баллы или «мили» на отдельном счете. При достижении определенной суммы пользователь может получать существенные скидки на товары, услуги и проездные документы. Зачастую компании поощряют активных клиентов — им предоставляются подарки, персонализированные продукты и бесплатные консультации.

2. Величину комиссий. Финансовые организации взимают плату за выполнение многих операций, включая снятие наличных, перечисление средств между счетами и СМС-информирование. Конечно, их величина относительно невелика — обычно она равняется 1–2 % от размера транзакции. Однако сумма всех платежей в течение года может стать важной статьей расходов.

3. Мультивалютные счета. Некоторые банки предлагают расчеты в денежных знаках других стран — например, евро, американских долларах, китайских юанях, японских йенах и прочих. Подобные программы особенно удобны для путешественников и бизнесменов, которые проводят немалую часть года в зарубежных поездках. Однако им стоит внимательно изучать положения договора — при смене валюты меняются многие показатели, от комиссионных за снятие денег в банкомате до процентных начислений.