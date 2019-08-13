Онлайн - заявка на дебетовую карту в банке «ФК Открытие»

Как рассчитать доход от использования банковских услуг?

Портал banki.ru поможет вам оформить дебетовую карту онлайн банка «ФК Открытие». Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам и устанавливать фильтры по дополнительным условиям договора. Процедура выбора и подачи заявки отнимет не более 30 минут, а получить платежное средство удастся в течение одного рабочего дня. Хотите узнать о выгоде от сотрудничества с финансовой организацией? Об этом мы расскажем далее.

Доход

Вовсе не обязательно просто накапливать и тратить деньги — можно получать прибыль от их оборота! Наращивать благосостояние можно тремя способами:

1. Поддерживать большой остаток. Во многих программах предусмотрены процентные выплаты — до 5–8 % годовых. Это делает сотрудничество с банком особенно выгодным.

2. Подключать кешбэки. Эти сервисы позволяют компенсировать часть потраченных средств. Наибольший доход удается получить при использовании специальных предложений и участии в маркетинговых акциях. Их перечень обычно публикуется на сайте компании или в мобильном приложении.

3. Участвовать в бонусной программе. Покупая товары и оплачивая услуги, клиент может накапливать особые баллы. Обычно их предоставляют авиакомпании, сети супермаркетов, туристические агентства и другие подобные предприятия. Бонусы можно потратить на скидки, расширенные пакеты обслуживания, бесплатные консультации и другие привилегии.

Расходы

Конечно, содержание платежного инструмента связано с определенными затратами, которые мы рассмотрим более подробно:

1. Стоимость обслуживания банковского продукта. В эту категорию попадают платежи за выпуск и поддержку «пластика». Их размер зависит от типа продукта — он может быть как нулевым, так и достаточно большим — вплоть до 2–3 тысяч рублей в месяц. Однако владельцы премиальных версий получают множество преимуществ, включая круглосуточный консьерж-сервис и бесплатный доступ в VIP-залы бизнес-центров.

2. Комиссионные. Чаще всего они назначаются при снятии наличных. Стоит уточнять, какими будут платежи при получении денег в «своем» банке и других финансовых учреждениях. Также комиссии приходится уплачивать при онлайн-перечислениях. Если же вы получили инструмент, подходящий для расчетов в зарубежных поездках, обязательно уточните, как изменяются платежи при пересечении границы страны.