Россия
Вход
Поиск

Онлайн - заявка на дебетовую карту в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 есть
  • другое
25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Онлайн - заявка на дебетовую карту в банке «ФК Открытие» в городах:

Подробнее

Как рассчитать доход от использования банковских услуг?

Портал banki.ru поможет вам оформить дебетовую карту онлайн банка «ФК Открытие». Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам и устанавливать фильтры по дополнительным условиям договора. Процедура выбора и подачи заявки отнимет не более 30 минут, а получить платежное средство удастся в течение одного рабочего дня. Хотите узнать о выгоде от сотрудничества с финансовой организацией? Об этом мы расскажем далее.

Доход

Вовсе не обязательно просто накапливать и тратить деньги — можно получать прибыль от их оборота! Наращивать благосостояние можно тремя способами:

1. Поддерживать большой остаток. Во многих программах предусмотрены процентные выплаты — до 5–8 % годовых. Это делает сотрудничество с банком особенно выгодным.

2. Подключать кешбэки. Эти сервисы позволяют компенсировать часть потраченных средств. Наибольший доход удается получить при использовании специальных предложений и участии в маркетинговых акциях. Их перечень обычно публикуется на сайте компании или в мобильном приложении.

3. Участвовать в бонусной программе. Покупая товары и оплачивая услуги, клиент может накапливать особые баллы. Обычно их предоставляют авиакомпании, сети супермаркетов, туристические агентства и другие подобные предприятия. Бонусы можно потратить на скидки, расширенные пакеты обслуживания, бесплатные консультации и другие привилегии.

Расходы

Конечно, содержание платежного инструмента связано с определенными затратами, которые мы рассмотрим более подробно:

1. Стоимость обслуживания банковского продукта. В эту категорию попадают платежи за выпуск и поддержку «пластика». Их размер зависит от типа продукта — он может быть как нулевым, так и достаточно большим — вплоть до 2–3 тысяч рублей в месяц. Однако владельцы премиальных версий получают множество преимуществ, включая круглосуточный консьерж-сервис и бесплатный доступ в VIP-залы бизнес-центров.

2. Комиссионные. Чаще всего они назначаются при снятии наличных. Стоит уточнять, какими будут платежи при получении денег в «своем» банке и других финансовых учреждениях. Также комиссии приходится уплачивать при онлайн-перечислениях. Если же вы получили инструмент, подходящий для расчетов в зарубежных поездках, обязательно уточните, как изменяются платежи при пересечении границы страны.

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ