Онлайн - заявка на дебетовую карту в банке «ФК Открытие»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Gold
Mastercard World
|нет
|0
|есть
|
|
25 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Как рассчитать доход от использования банковских услуг?
Портал banki.ru поможет вам оформить дебетовую карту онлайн банка «ФК Открытие». Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам и устанавливать фильтры по дополнительным условиям договора. Процедура выбора и подачи заявки отнимет не более 30 минут, а получить платежное средство удастся в течение одного рабочего дня. Хотите узнать о выгоде от сотрудничества с финансовой организацией? Об этом мы расскажем далее.
Доход
Вовсе не обязательно просто накапливать и тратить деньги — можно получать прибыль от их оборота! Наращивать благосостояние можно тремя способами:
1. Поддерживать большой остаток. Во многих программах предусмотрены процентные выплаты — до 5–8 % годовых. Это делает сотрудничество с банком особенно выгодным.
2. Подключать кешбэки. Эти сервисы позволяют компенсировать часть потраченных средств. Наибольший доход удается получить при использовании специальных предложений и участии в маркетинговых акциях. Их перечень обычно публикуется на сайте компании или в мобильном приложении.
3. Участвовать в бонусной программе. Покупая товары и оплачивая услуги, клиент может накапливать особые баллы. Обычно их предоставляют авиакомпании, сети супермаркетов, туристические агентства и другие подобные предприятия. Бонусы можно потратить на скидки, расширенные пакеты обслуживания, бесплатные консультации и другие привилегии.
Расходы
Конечно, содержание платежного инструмента связано с определенными затратами, которые мы рассмотрим более подробно:
1. Стоимость обслуживания банковского продукта. В эту категорию попадают платежи за выпуск и поддержку «пластика». Их размер зависит от типа продукта — он может быть как нулевым, так и достаточно большим — вплоть до 2–3 тысяч рублей в месяц. Однако владельцы премиальных версий получают множество преимуществ, включая круглосуточный консьерж-сервис и бесплатный доступ в VIP-залы бизнес-центров.
2. Комиссионные. Чаще всего они назначаются при снятии наличных. Стоит уточнять, какими будут платежи при получении денег в «своем» банке и других финансовых учреждениях. Также комиссии приходится уплачивать при онлайн-перечислениях. Если же вы получили инструмент, подходящий для расчетов в зарубежных поездках, обязательно уточните, как изменяются платежи при пересечении границы страны.