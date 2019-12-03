Онлайн - заявка на дебетовую карту в Газпромбанке

Выбор финансовых услуг с порталом banki.ru

Оформление дебетовой карты онлайн Газпромбанка редко отнимает больше одного рабочего дня. Клиенту требуется только подать электронную заявку, потратив примерно 15–20 минут. Намного больше времени и усилий уходит на выбор подходящей программы сотрудничества. Однако этот процесс также можно упростить, воспользовавшись нашим сайтом. Его преимущества мы рассмотрим более подробно.

Удобный интерфейс

Каталог платежных инструментов разработан с использованием современных технологий. Он загружается за долю секунды и корректно отображается на любых устройствах, независимо от разрешения и диагонали экрана. Его встроенный сервис сортировки позволяет мгновенно отбирать предложения с выгодными процентными ставками и минимальной стоимостью обслуживания продукта. На сайте также представлены фильтры по дополнительным условиям договора:

кешбэкам;

бонусным программам;

услуге курьерской доставки;

зарплатным проектам;

возможности расчетов в зарубежных поездках.

Онлайн-консультации

При возникновении вопросов стоит обратиться к специалистам нашей команды. Услуга бесплатна, поэтому вы сэкономите немало денег по сравнению с обращением в брокерское агентство. Мы также проводим виртуальные встречи с известными представителями российского финансового рынка, помогая посетителям узнавать больше о выгодных предложениях и способах решения проблем.

«Досье» банков

Портал banki.ru также позволяет ознакомиться с деятельностью компании до подписания договора. На его страницах публикуются следующие сведения:

дата создания и наиболее значительные факты из истории;

актуальные новости и оценки финансовой устойчивости;

реальные отзывы потребителей и комментарии экспертов;

адреса ближайших отделений, телефоны горячей линии и графики работы офисов.

Полезная информация

Хотите узнать, где действуют финансовые инструменты определенной платежной системы? Как получать все преимущества от использования мобильных сервисов? Как работают службы бесконтактной оплаты? Тогда вам следует ознакомиться со статьями, которые регулярно появляются на сайте. Мы также предлагаем посетителям инструкции по заполнению электронных заявок, рекомендации, ответы на часто задаваемые вопросы, рыночные обзоры и другие интересные материалы.