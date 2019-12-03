Онлайн - заявка на дебетовую карту в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Signature
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
7 заявок
Visa Gold
 нет 0 - 1 188 до 10%
  • для путешествий
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
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Оформление дебетовой карты онлайн Газпромбанка редко отнимает больше одного рабочего дня. Клиенту требуется только подать электронную заявку, потратив примерно 15–20 минут. Намного больше времени и усилий уходит на выбор подходящей программы сотрудничества. Однако этот процесс также можно упростить, воспользовавшись нашим сайтом. Его преимущества мы рассмотрим более подробно.

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