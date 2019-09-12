Онлайн - заявка на дебетовую карту в Московском Индустриальном Банке

Преимущества безналичного расчета

Сегодня вовсе не обязательно носить с собой кошелек, туго набитый купюрами — всегда можно оформить дебетовую карту онлайн Московского Индустриального Банка. Она позволяет накапливать деньги, а также рассчитываться при покупках в супермаркетах, салонах красоты, автомастерских, интернет-магазинах и крупных торговых площадках. С ее достоинствами стоит ознакомиться более подробно.

Почему именно «пластик»?

Главный аргумент в пользу платежного средства — удобство. Не нужно пересчитывать средства и ждать сдачи — достаточно потратить несколько секунд и ввести PIN-код. Кроме того, значительно уменьшается вероятность забыть деньги дома. Проблем с расчетами не возникнет — статистика показывает, что больше половины российских предприятий использует POS-терминалы. Даже если возникнет потребность в наличных, достаточно будет потратить несколько минут на работу с банкоматом.

Преимуществами финансового инструмента также следует назвать:

безопасность — вероятность потери средств в результате кражи или мошенничества многократно уменьшается;

выгоду — клиент получает доход, аналогичный выплатам по текущему депозиту (до 8,5 %);

возможность подключения дополнительных услуг, включая срочные депозиты, кредитные линии и прочие.

Что нужно знать перед оформлением?

Важнейший показатель — стоимость обслуживания банковского продукта. Она может быть нулевой или малозначительной, однако это не касается премиальных версий. Их владельцы оплачивают до 2–4 тысяч рублей в месяц, что можно назвать значительной суммой. Однако и такие расходы можно аннулировать, если точно следовать условиям соглашения. Чаще всего банки отменяют плату за выпуск и поддержку платежного средства в следующих случаях:

при сохранении определенного остатка на счету;

при регулярном совершении больших покупок;

при сотрудничестве с партнерами компании и участии в бонусных программах;

при использовании мобильного приложения;

при подключении дополнительных услуг.

Еще одна важная часть соглашения — кешбэк. Под этим термином скрывается сервис частичной компенсации расходов. Регулярно просматривая специальные предложения на сайте банка или в специальных буклетах, клиент может получать возмещение до 40–50 % от потраченной суммы. Эти средства накапливаются на отдельном счете и могут быть использованы только для оплаты покупок.