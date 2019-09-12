Онлайн - заявка на дебетовую карту в Московском Индустриальном Банке

Банк: Московский Индустриальный Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5,5% 0 - 1 188 до 5% нет
5 заявок
нет 0 - 2 268 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Помогли решить проблему
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить сотрудников банка Открытие за оперативное решение проблемы. Оплачивал зарплатной картой покупки в магазине. Оборудвоание выдало ошибку, потом... Весь отзыв
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Преимущества безналичного расчета

Сегодня вовсе не обязательно носить с собой кошелек, туго набитый купюрами — всегда можно оформить дебетовую карту онлайн Московского Индустриального Банка. Она позволяет накапливать деньги, а также рассчитываться при покупках в супермаркетах, салонах красоты, автомастерских, интернет-магазинах и крупных торговых площадках. С ее достоинствами стоит ознакомиться более подробно.

Почему именно «пластик»?

Главный аргумент в пользу платежного средства — удобство. Не нужно пересчитывать средства и ждать сдачи — достаточно потратить несколько секунд и ввести PIN-код. Кроме того, значительно уменьшается вероятность забыть деньги дома. Проблем с расчетами не возникнет — статистика показывает, что больше половины российских предприятий использует POS-терминалы. Даже если возникнет потребность в наличных, достаточно будет потратить несколько минут на работу с банкоматом.

Преимуществами финансового инструмента также следует назвать:

  • безопасность — вероятность потери средств в результате кражи или мошенничества многократно уменьшается;
  • выгоду — клиент получает доход, аналогичный выплатам по текущему депозиту (до 8,5 %);
  • возможность подключения дополнительных услуг, включая срочные депозиты, кредитные линии и прочие.

    • Что нужно знать перед оформлением?

    Важнейший показатель — стоимость обслуживания банковского продукта. Она может быть нулевой или малозначительной, однако это не касается премиальных версий. Их владельцы оплачивают до 2–4 тысяч рублей в месяц, что можно назвать значительной суммой. Однако и такие расходы можно аннулировать, если точно следовать условиям соглашения. Чаще всего банки отменяют плату за выпуск и поддержку платежного средства в следующих случаях:

  • при сохранении определенного остатка на счету;
  • при регулярном совершении больших покупок;
  • при сотрудничестве с партнерами компании и участии в бонусных программах;
  • при использовании мобильного приложения;
  • при подключении дополнительных услуг.

    • Еще одна важная часть соглашения — кешбэк. Под этим термином скрывается сервис частичной компенсации расходов. Регулярно просматривая специальные предложения на сайте банка или в специальных буклетах, клиент может получать возмещение до 40–50 % от потраченной суммы. Эти средства накапливаются на отдельном счете и могут быть использованы только для оплаты покупок.

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