Онлайн - заявка на дебетовую карту в Промсвязьбанке

Выбор финансовых услуг

Для получения платежного средства не потребуется много времени. Современные технологии позволяют оформить дебетовую карту онлайн Промсвязьбанка. Потенциальному клиенту нужно только заполнить электронную заявку, потратив приблизительно полчаса. В этом поможет портал banki.ru. Его удобный каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам.

1. Процентная ставка

Фактически «пластик» — это ключ, предоставляющий доступ к текущему счету. Соответственно, клиент может получать дополнительный доход при накоплении денег. Обычно сумма увеличивается на 5–8 % в год, что соответствует условиям депозитов «до востребования».

2. Стоимость обслуживания

Клиент оплачивает расходы, связанные с выпуском и поддержкой расчетного инструмента. В базовых версиях они варьируются от 1 до 5 тысяч рублей в год. Существуют также банковские продукты с нулевыми платежами — они выпускаются при проведении маркетинговых акций и важных мероприятий.

Премиальные версии обходятся владельцам намного дороже — до 3–4 тысяч рублей в месяц. Однако они предоставляют множество привилегий — от скидок в магазинах до бесплатного доступа в VIP-зоны крупнейших аэропортов и престижных бизнес-центров. Кроме того, плату за обслуживание аннулировать, если выполнять условия договора — например, поддерживать определенный остаток.

3. Кешбэк

Сервис, позволяющий компенсировать часть потраченных средств. Условия участия в таком проекте предельно просты — нужно покупать товары и услуги у компаний, сотрудничающих с банком. Их перечень обычно публикуется на сайте финансового учреждения. С ним также можно ознакомиться в специальном соглашении. Размер компенсации варьируется от 1 до 40–50 %. Конкретное значение зависит от множества факторов, включая направление бизнеса, сроки покупки и размер перечислений.

4. Бонусная программа

В таких проектах обычно участвуют не более пяти организаций. Как правило, речь идет о следующих компаниях:

авиалиниях и наземных перевозчиках;

торгово-развлекательных центрах;

разработчиках онлайн-игр;

сетях супермаркетов и магазинов электроники.

Накапливая специальные баллы, владелец финансового инструмента получает скидки и подарки. Кроме того, он может рассчитывать на расширенные пакеты обслуживания и именные банковские продукты. Конкретные условия публикуются на сайте banki.ru.