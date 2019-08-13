Онлайн - заявка на дебетовую карту в Промсвязьбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard World
|5%
|0 - 1 788
|есть
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Mastercard World
|до 5%
|1 990
|есть
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1 заявка
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Mastercard World
|нет
|0 - 8 400
|есть
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1 заявка
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Mastercard Gold
Mastercard World
|нет
|0 - 1 200
|есть
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4 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Выбор финансовых услуг
Для получения платежного средства не потребуется много времени. Современные технологии позволяют оформить дебетовую карту онлайн Промсвязьбанка. Потенциальному клиенту нужно только заполнить электронную заявку, потратив приблизительно полчаса. В этом поможет портал banki.ru. Его удобный каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам.
1. Процентная ставка
Фактически «пластик» — это ключ, предоставляющий доступ к текущему счету. Соответственно, клиент может получать дополнительный доход при накоплении денег. Обычно сумма увеличивается на 5–8 % в год, что соответствует условиям депозитов «до востребования».
2. Стоимость обслуживания
Клиент оплачивает расходы, связанные с выпуском и поддержкой расчетного инструмента. В базовых версиях они варьируются от 1 до 5 тысяч рублей в год. Существуют также банковские продукты с нулевыми платежами — они выпускаются при проведении маркетинговых акций и важных мероприятий.
Премиальные версии обходятся владельцам намного дороже — до 3–4 тысяч рублей в месяц. Однако они предоставляют множество привилегий — от скидок в магазинах до бесплатного доступа в VIP-зоны крупнейших аэропортов и престижных бизнес-центров. Кроме того, плату за обслуживание аннулировать, если выполнять условия договора — например, поддерживать определенный остаток.
3. Кешбэк
Сервис, позволяющий компенсировать часть потраченных средств. Условия участия в таком проекте предельно просты — нужно покупать товары и услуги у компаний, сотрудничающих с банком. Их перечень обычно публикуется на сайте финансового учреждения. С ним также можно ознакомиться в специальном соглашении. Размер компенсации варьируется от 1 до 40–50 %. Конкретное значение зависит от множества факторов, включая направление бизнеса, сроки покупки и размер перечислений.
4. Бонусная программа
В таких проектах обычно участвуют не более пяти организаций. Как правило, речь идет о следующих компаниях:
Накапливая специальные баллы, владелец финансового инструмента получает скидки и подарки. Кроме того, он может рассчитывать на расширенные пакеты обслуживания и именные банковские продукты. Конкретные условия публикуются на сайте banki.ru.