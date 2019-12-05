Онлайн - заявка на дебетовую карту в Росгосстрах Банке

Банк: Росгосстрах Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 нет нет
10 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Самая оперативная и четкая помощь в режиме онлайн у этого банка
Оценка: 5 Проверяется
Несколько раз обращалась в чат за помощью и каждый раз получала оперативные и понятные ответы на все мои вопросы. Если была необходимость еще раз что-то уточнить, тут же получала... Весь отзыв
Ван лав
Оценка: 5 Проверяется
Хотел бы оставить отзыв сотрудникам Тинькофф Марине  (1. За разговор на языке клиента.  Поясню подробнее.  Какими бы слэнгами я не обратился,  мне отвечали в... Весь отзыв
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Три причины воспользоваться сервисом banki.ru

1. Наличие полезных материалов — аналитических статей, обзоров лучших предложений, ответов на популярные вопросы, рекомендаций и прочих. Посетителям также предоставляются специальные инструменты для выбора депозитов, расчета кредитных платежей, мгновенных переводов и многого другого.

2. Предоставление бесплатных консультаций онлайн, регулярное проведение виртуальных встреч с экспертами и сотрудниками известных компаний. Постоянное обновление «досье» банков, помогающих ознакомиться с деятельностью финансовых учреждений до подписания договора.

3. Удобный интерфейс, быстрая сортировка доступных программ сотрудничества. Совместимость сайта с разными компьютерами и мобильными девайсами, независимо от размера экрана и типа операционной системы.

Преимущества электронных платежных инструментов

Главное достоинство «пластика» — это исключительное удобство. Этот небольшой предмет служит заменой толстым пачкам купюр. Он значительно упрощает покупку дорогих товаров — вплоть до автомобилей, бытовой техники и недвижимости.

Кроме того, банковское расчетное средство обеспечивает безопасность и сохранность денег. При его краже преступнику придется преодолевать множество уровней защиты — даже для опытных злоумышленников это вопрос дней, а ней часов. Клиенту же достаточно связаться с оператором горячей линии, чтобы заблокировать счет.

Немаловажный плюс — универсальность. Физический носитель служит ключом ко многим услугам банка. Среди них могут быть как текущий счет и овердрафт, так кредитная линия, срочный депозит, мультивалютный вклад и другие. Для подключения подобных сервисов даже не требуется идти в офис компании — достаточно подать заявку через веб-интерфейс или фирменное мобильное приложение.

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