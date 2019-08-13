Онлайн - заявка на дебетовую карту в Росбанке

Пять преимуществ электронных платежных инструментов

Сегодня можно оформить дебетовую карту онлайн в Росбанке. Процедура отнимет примерно полчаса. Вы получите ее в течение суток, посетив ближайший офис компании или заказав услугу курьерской доставки. Подобный банковский продукт имеет множество достоинств, о которых мы расскажем подробнее.

Безопасность

Несмотря на постоянное совершенствование правоохранительной системы, количество мелких краж почти не снижается. Практика показывает, что они досаждают гражданам многих развитых стран, включая Италию, США, Францию, Испанию и прочие. Поэтому хранение денег в безналичной форме станет лучшей гарантией их сохранности. Рассчитываясь «пластиком», вы не демонстрируете окружающим свое благосостояние и не привлекаете внимание грабителей.

Даже если финансовый инструмент утерян или украден, проблемы не возникнет. Достаточно своевременно сделать звонок на горячую линию, чтобы заблокировать счет. Кроме того, злоумышленникам придется преодолевать множество уровней защиты, включая PIN-код, СМС-подтверждение при онлайн-платежах и другие.

Удобство

Собираетесь в магазин? Отправляетесь в поездку выходного дня? Готовитесь к заграничному туру? В любом случае кошелек вполне можно оставить дома. Более половины российских предприятий использует POS-терминалы, совместимые с популярными платежными системами. В мировых туристических центрах этот показатель будет еще большим.

Даже если вы захотите сделать покупку на местном рынке или в небольшой сувенирной лавке, проблемы не возникнет. Большинство стран мира содействует развитию сети банкоматов. Однако перед снятием наличных стоит вспомнить об условиях договора — вполне возможно, что такая услуга предполагает уплату комиссионных.

Быстрый подбор

Портал banki.ru поможет найти подходящее расчетное средство. Воспользовавшись его каталогом, можно отсортировать финансовые программы по следующим параметрам:

величине процентной ставки;

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