Онлайн - заявка на дебетовую карту в ВТБ

Удобный выбор платежных инструментов с порталом banki.ru

Наша команда ведет мониторинг российского финансового рынка, мгновенно реагируя на малейшие изменения. Мы постоянно обновляем основные параметры актуальных предложений, предоставляя посетителям точную информацию о процентных ставках, стоимости обслуживания и условиях кешбэков. Это позволяет оформлять дебетовую карту онлайн ВТБ за считанные минуты. О дополнительных преимуществах сайта следует рассказать более подробно.

Три причины воспользоваться сервисом banki.ru

1. Наличие полезных материалов — аналитических статей, обзоров лучших предложений, ответов на популярные вопросы, рекомендаций и прочих. Посетителям также предоставляются специальные инструменты для выбора депозитов, расчета кредитных платежей, мгновенных переводов и многого другого.

2. Предоставление бесплатных консультаций онлайн, регулярное проведение виртуальных встреч с экспертами и сотрудниками известных компаний. Постоянное обновление «досье» банков, помогающих ознакомиться с деятельностью финансовых учреждений до подписания договора.

3. Удобный интерфейс, быстрая сортировка доступных программ сотрудничества. Совместимость сайта с разными компьютерами и мобильными девайсами, независимо от размера экрана и типа операционной системы.

Преимущества электронных платежных инструментов

Главное достоинство «пластика» — это исключительное удобство. Этот небольшой предмет служит заменой толстым пачкам купюр. Он значительно упрощает покупку дорогих товаров — вплоть до автомобилей, бытовой техники и недвижимости.

Кроме того, банковское расчетное средство обеспечивает безопасность и сохранность денег. При его краже преступнику придется преодолевать множество уровней защиты — даже для опытных злоумышленников это вопрос дней, а ней часов. Клиенту же достаточно связаться с оператором горячей линии, чтобы заблокировать счет.

Немаловажный плюс — универсальность. Физический носитель служит ключом ко многим услугам банка. Среди них могут быть как текущий счет и овердрафт, так кредитная линия, срочный депозит, мультивалютный вклад и другие. Для подключения подобных сервисов даже не требуется идти в офис компании — достаточно подать заявку через веб-интерфейс или фирменное мобильное приложение.