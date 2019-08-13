Онлайн - заявка на дебетовую карту в ВТБ

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
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39 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Удобный выбор платежных инструментов с порталом banki.ru
Наша команда ведет мониторинг российского финансового рынка, мгновенно реагируя на малейшие изменения. Мы постоянно обновляем основные параметры актуальных предложений, предоставляя посетителям точную информацию о процентных ставках, стоимости обслуживания и условиях кешбэков. Это позволяет оформлять дебетовую карту онлайн ВТБ за считанные минуты. О дополнительных преимуществах сайта следует рассказать более подробно.
Три причины воспользоваться сервисом banki.ru
1. Наличие полезных материалов — аналитических статей, обзоров лучших предложений, ответов на популярные вопросы, рекомендаций и прочих. Посетителям также предоставляются специальные инструменты для выбора депозитов, расчета кредитных платежей, мгновенных переводов и многого другого.
2. Предоставление бесплатных консультаций онлайн, регулярное проведение виртуальных встреч с экспертами и сотрудниками известных компаний. Постоянное обновление «досье» банков, помогающих ознакомиться с деятельностью финансовых учреждений до подписания договора.
3. Удобный интерфейс, быстрая сортировка доступных программ сотрудничества. Совместимость сайта с разными компьютерами и мобильными девайсами, независимо от размера экрана и типа операционной системы.
Преимущества электронных платежных инструментов
Главное достоинство «пластика» — это исключительное удобство. Этот небольшой предмет служит заменой толстым пачкам купюр. Он значительно упрощает покупку дорогих товаров — вплоть до автомобилей, бытовой техники и недвижимости.
Кроме того, банковское расчетное средство обеспечивает безопасность и сохранность денег. При его краже преступнику придется преодолевать множество уровней защиты — даже для опытных злоумышленников это вопрос дней, а ней часов. Клиенту же достаточно связаться с оператором горячей линии, чтобы заблокировать счет.
Немаловажный плюс — универсальность. Физический носитель служит ключом ко многим услугам банка. Среди них могут быть как текущий счет и овердрафт, так кредитная линия, срочный депозит, мультивалютный вклад и другие. Для подключения подобных сервисов даже не требуется идти в офис компании — достаточно подать заявку через веб-интерфейс или фирменное мобильное приложение.